Cairo, uomo sotto l’effetto dell’alcol dà in escandescenza e getta bottiglie dalla finestra

Cairo Montenotte. Attimi di paura nel centro storico cairese intorno all’una di oggi, quando un abitante di via Buffa ha iniziato a lanciare bottiglie di vetro dalla finestra del secondo piano, scaraventandole sulla pubblica via.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la croce bianca di Cairo e il personale del 118, nonché i Vigili del fuoco che hanno dovuto aprire la porta perché il giovane trentenne di origini marocchine si era barricato in casa.

Quando i soccorsi lo hanno raggiunto era in evidente stato di alterazione da alcol, ed è stato trasportato al San Paolo in codice giallo. L’episodio però non è il primo. I vicini hanno infatti segnalato il caso alle autorità competenti, visto che pochi giorni fa è stato visto girare per il centro cairese armato di una katana, ma non solo. Quando l’uomo alza il gomito diventa molesto e i residenti ora temono gravi conseguenze.