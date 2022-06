Cairo, perde il controllo dell’auto e sbatte contro un dehor

Cairo Montenotte. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi a Cairo Montenotte.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 19.00, il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo all’altezza di corso Dante, in una zona centrale della località valbormidese.

Dopo aver urtato un’altra vettura parcheggiata, la carambola è terminata contro il vicino dehor del “Ginger Bar”, per fortuna senza gravi conseguenze se non alcuni danni alla struttura del locale per l’impatto del mezzo.

Stando alle prime informazioni raccolte sulle cause del sinistro, il guidatore stava arrivando da ponte Stiaccini e avrebbe colpito anche un muretto prima della definitiva perdita di controllo dell’auto, che procedeva a velocità non eccessiva.

L’uomo alla guida è stato soccorso dai militi della Croce Bianca cairese e dal 118: le sue condizioni non sono giudicate gravi, nonostante lo stato confusionale emerso a seguito del soccorso dei sanitari.

Per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti medici del caso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, con i primi rilievi e testimonianze sull’incidente.