Cairo Montenotte. “Rispetto a cinque anni fa abbiamo le idee più chiare e partiamo in maniera più decisa e rapida. Sappiamo quali sono i bisogni prioritari della città”. Sono queste le parole del sindaco Paolo Lambertini, il giorno dopo la vittoria alle urne che gli ha permesso di proseguire il suo mandato.

Questo pomeriggio la proclamazione ufficiale da parte del presidente dei seggi cairesi Luca Franchelli, avvenuta nel seggio elettorale numero 1 di via Allende, alla presenza dei consiglieri eletti, alcuni cittadini e di una rappresentanza della lista rivale “Cairo in Comune”. Assente invece Fulvio Briano che in una nota spiega: “Solo per evitare inutili polemiche legate alla mia assenza, comunico a tutti che sembrerebbe che gli Uffici si siano dimenticati di invitarmi”.

Dopo la cerimonia Lambertini ha parlato di progetti da cui ripartire. In primis l’ospedale San Giuseppe: “Ho sentito oggi il direttore generale di Asl2 Prioli – racconta – è necessario dare un’accelerata sull’ospedale, oltre al progetto è importante che si inizi a parlare di servizi. Da qui all’estate si procederà per step. Probabilmente i primi a partire saranno i servizi legati ai reparti, quindi medicina, riabilitazione e Acirot”.

Tra le priorità, anche la pulizia della diga di San Giuseppe che “presenta delle complicazioni di impatto ambientale” e lo sviluppo occupazionale. “Cercheremo di favorire l’insediamento di aziende che abbiano un basso impatto ambientale per cercare di cambiare rotta rispetto al passato – dice Lambertini – Proprio da questo punto di vista abbiamo bonificato diverse aree e messo in ordine le zona di Cairo Reindustria dando più sicurezza a chi lavora lì”.

È da qui che la nuova giunta partirà, entro due settimane saranno ufficializzati i nomi e le deleghe di tutti gli assessori (QUI alcune anticipazioni). Poi il secondo mandato Lambertini avrà inizio ufficialmente