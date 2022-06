Cairo in Comune lancia l’allarme: “Livelli di benzopirene fino a 7 volte sopra i limiti di legge”

Cairo Montenotte. Livelli di benzopirene fino a sette volte al di sopra dei limiti di legge. A lanciare l’allarme è il gruppo di minoranza “Cairo in Comune” che ha presentato la sua prima interrogazione al sindaco Lambertini concentrandosi su uno dei temi con cui ha sempre voluto distinguersi durante la campagna elettorale, ovvero una grande attenzione all’ambiente.

“Abbiamo consultato i dati sulla qualità dell’aria pubblicati sul sito della Regione, dai quali emerge che il benzo(a)pirene, sostanza altamente nociva per la salute, negli ultimi mesi supera di gran lunga i limiti di legge: più del doppio nella centralina di Cairo centro; 4,8 volte superiore in quella della Mazzucca e ben sette volte al di sopra dei limiti nella centralina di Bragno”, dichiarano i consiglieri Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

Nello specifico, i dati regionali risalgono al periodo dal 1° gennaio 2022 fino ai primi giorni di aprile.

“L’esposizione cronica al benzo(a)pirene è altamente dannosa – spiegano i due consiglieri – , visto che non viene inattivato ed eliminato dal nostro organismo e rimane al suo interno legandosi facilmente al DNA e facilitando l’insorgenza di cancri cutanei e polmonari ed è ritenuto anche causa di mutazioni genetiche, infertilità e disturbi dello sviluppo (ILO e WHO 2018)”.

“Chiediamo, quindi, al sindaco Lambertini, all’assessore all’Ambiente Ilaria Piemontesi e alla giunta se hanno intrapreso iniziative per salvaguardare la salute dei cittadini, per individuare le cause di tali superi e per scoprire eventuali responsabilità in merito alle emissioni; quali sono tali iniziative e quale ne sia l’esito” concludono Ferrari e Nervi.