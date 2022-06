Cairo, il lavoro al centro del confronto di IVG tra i candidati: a porre le domande anche associazioni datoriali e sindacati

Cairo Montenotte. Anche le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali saranno protagoniste al confronto tra i candidati sindaco di Cairo, organizzato da IVG.it venerdì 3 giugno. L’appuntamento, che si terrà alle ore 21 nell’anfiteatro di Palazzo di Città (in caso di pioggia si sposterà all’interno del Teatro Chebello, clicca QUI per prenotare il posto), avrà infatti tra i temi centrali il lavoro.

In sostanza, la nostra redazione darà vita ad una sorta di “dibattito nel dibattito”, vista l’importanza vitale, in particolare in questo periodo storico, della tematica in questione che – dicono le associazioni – “sembra essere passata in secondo piano in questa campagna elettorale incentrata sulla sanità”.

Con l’intento di non lasciare nulla indietro o in sospeso, mentre di sviscerare l’intricata vicenda sanitaria si occuperà la redazione, la tematica del lavoro sarà affrontata in sinergia con alcune delle principali associazioni datoriali (C.N.A., Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop e Unione Industriali) e un rappresentante delle organizzazioni sindacali del territorio: saranno proprio loro a porre quesiti relativi a situazione occupazionale, industria, infrastrutture, Pnrr e al ruolo centrale che Cairo deve avere in Valbormida.

Diverse domande, dunque, che andranno ad aggiungersi a quelle formulate dai giornalisti di IVG.it con l’obiettivo di arricchire ancor di più il confronto, permettendo ai candidati (in rigoroso ordine alfabetico Fulvio Briano, Giorgia Ferrari e Paolo Lambertini) di esporre le proprie idee e i propri progetti futuri davvero a 360 gradi.

Sarà infatti l’occasione per i cairesi di vedere davvero a confronto le persone che tenteranno di conquistare il loro voto. Un vero e proprio “faccia a faccia” con i tempi serrati e le “picconate” che da anni contraddistinguono i dibattiti di IVG, ma anche con qualche novità. Aumenteranno, ad esempio, sia l’interazione tra i candidati sia quella con i cittadini (si potrà seguire il dibattito anche in diretta sulla pagina Facebook di IVG). A breve saranno svelati tutti i dettagli e le regole.

L’obiettivo, ancor più che in passato, sarà “portare i candidati da voi”, metterli a vostra disposizione e permettervi di capire quale tra loro rispecchia maggiormente le vostre idee o le vostre aspirazioni per Cairo Montenotte. Appuntamento al 3 giugno, dunque, con una sfida che darà il via al “rush finale” dell’ultima settimana, quella decisiva.

Di seguito il documento “Lavoro e Sviluppo per Cairo” firmato da C.N.A. Savona, Confartigianato Savona, Confcommercio Savona, Confcooperative Savona, Confesercenti Savona, Legacoop Savona, Unione Industriali Savona.

Cairo Montenotte è il centro più grande in termini di popolazione (terzo nella provincia), estensione territoriale (oltre 100 Km2) e presenza produttiva della Valle Bormida. Cairo ospita altresì i terminali delle infrastrutture ferroviarie e funiviarie ed è cruciale nei collegamenti infrastrutturali con l’alessandrino e la pianura padana. Inoltre, Cairo ospita, proprio per la sua estensione territoriale importanti aree boscate e alcune delle principali aree produttive dismesse, da riconvertire e che possono ospitare attività, sia di produzione di beni e servizi, sia di supporto alla logistica.

Riteniamo che Città di Cairo Montenotte si debba fare carico di raccogliere e coordinare le istanze diventando riferimento dell’area vasta (così come la Città di Savona deve farlo per l’asse costiero) per veicolare le esigenze creando una forte cooperazione e integrazione tra i comuni della Valle Bormida, facendosi carico di portare avanti le istanze macro delle comunità locali, unico modo per poter ragionare in termini di territorio e superare le criticità presenti.

Le scelte principali in tema infrastrutturale, di pianificazione urbanistica, di economia circolare, di assistenza e servizi alla persona, di sviluppo dell’economia industriale e dei servizi, di sviluppo del turismo legato ad outdoor e sfruttamento circolar del bosco, creando le opportunità per uno sviluppo sostenibile di area vasta possono trovare ascolto – e finanziamento – presso gli enti sovraordinati esclusivamente se coordinati e provenienti come voce unica della Valle. Il comune di Cairo deve assumersi la responsabilità morale di “rinunciare” alla spinta localistica e porsi a disposizione del territorio.

Nel contempo l’amministrazione cairese dovrà svolgere un ruolo di raccordo verticale con la città capoluogo recuperando le relazioni con l’asse costiero per poter avere forza sufficiente nel sostenere le istanze condivise sui temi di maggior rilevanza. Le imprese, non solo di Cairo ma della Val Bormida (e dell’intera provincia, vista l’importanza nell’economia territoriale dell’areacairese), si attendono un’azione forte e condivisa con l’obiettivo di creare le condizioni per un ecosistema favorevole all’iniziativa economica, che permetta, da una parte la conservazione delle imprese già presenti e il loro sviluppo, dall’altra l’attrazione di nuove iniziative e il mantenimento sul territorio del capitale umano che la valle sa offrire e l’attrazione di lavoratori specializzati da altre aree.

Per fare questo le precondizioni su cui la nuova amministrazione dovrà lavorare riguardano l’area vasta e tendono a proporre soluzioni condivise su:

a) Burocrazia e Pianificazione: la collaborazione tra enti deve permettere la creazione di piattaforme comuni di collaborazione tra enti per evitare che un’azienda con sede in più territori si trovi ad affrontare la medesima questione con modalità, regolamentazioni e approcci del tutto – e ingiustificatamente – differenti; analogamente, la pianificazione che è sempre stata vissuta come un “affare di paese” deve guardare all’area vasta senza soluzione di continuità;

b) Infrastrutture Viarie e Ferroviarie: un univoco e forte sostegno alla realizzazione della nuova tratta di A6 tra Altare e Savona, già progettata, con la dismissione di una delle tratte (la più recente) quale ulteriore alternativa alla SS29; un univoco e forte sostegno alla connessione con Predosa, con autostrada o con superstrada, per far sì che la Valle diventi facilmente accessibile ed attrattiva vista la sua vicinanza con il porto di Savona-Vado; Riteniamo a tal senso indispensabile un sostegno di area vasta alle attività di revamping ferroviario della Savona-Torino

c) Opere di risanamento ambientale: presentare un programma dell’area vasta sugli interventi relativi ad opere di prevenzione di allagamenti e alluvioni, frane, ridefinizione di infrastrutture viarie a rischio, presentato alla Regione con un’unica voce e una lista di priorità, così da evitare di inseguire ciascuno separatamente “un pezzo di finanziamento”

d) Sostegno univoco di area vasta alla realizzazione di servizi di emergenza in grado di dare risposta alla cittadinanza residente in Valle Bormida, ma anche alle esigenze delle presenze nella Valle di lavoratori ed operatori che quotidianamente, anche di notte, lavorano nelle aziende pur provenendo dalla riviera o dal basso Piemonte;

e) Il Supporto allo sviluppo delle infrastrutture digitali, che insieme a quelle viarie e ferroviarie, sono in grado di permettere di restare in contatto con il mondo e in grado di attrarre, sul territorio, nuovi residenti, con un forte sostegno al 5G unico sistema veloce e di minor impatto e costo per permettere un “ripopolamento” delle frazioni e delle località oggi in graduale abbandono o decrescita demografica;

f) Sostegno alle start up nel campo dell’artigianato creando le condizioni favorevoli anche per l’avvio di un’attività di impresa, prevedendo strumenti economici per sostenere in fase di avvio ma anche chiarendo e semplificando gli adempimenti iniziali. Tra gli strumenti economici segnaliamo l’individuazione di aree ed immobili dove localizzare le attività e la possibilità di sgravi su tasse comunali per i primi anni di vita dell’attività, favorendo così la fase di avviamento e consolidamento.

g) Il Sostegno – anche con iniziative pubbliche – e la vicinanza alle scuole del territorio, elemento fondamentale per mantenere e rendere attrattiva l’area, promuovendo il valore dell’istruzione e dell’elevata competenza che si può acquisire nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio e valorizzandole presso le famiglie, spesso non consapevoli dell’alto livello e valore delle scuole presenti, in grado di vincere premi nazionali e magari misconosciute localmente.

h) La creazione e il sostegno ad una rete di attività – e la ricerca comune di finanziamenti – per l’economia circolare, l’outdoor e il turismo esperienziale, che può contare su superfici boscate e aree naturali che nulla hanno ad invidiare ad altre aree del Paese o della Liguria in grado di aumentare l’attrattività del territorio. Per il raggiungimento dell’obiettivo riteniamo sia importante investire su manifestazioni di qualità organizzate coinvolgendo enti e soggetti accreditati dalla forte valenza territoriale.

i) Creazione di un tavolo permanente di confronto con l’amministrazione per valutare ordinanze e regolamenti, al fine di allinearli alle esigenze delle microimprese. In questo periodo di forte difficoltà e di mutato contesto normativo ed economico per la pandemia, risulta ancor di più necessario percorrere ogni strada normativa tesa a sgravare le imprese da costi in modo da favorirne la ripartenza

j) Condivisione con le imprese del territorio di un percorso comune nel solco della transizione energetica attraverso l’efficientamento e l’approvvigionamento di energia attraverso la costituzione di comunità energetiche, teso alla tutela dell’ambiente e al mitigare l’aumento esponenziale del costo dell’energia registrato negli ultimi mesi.