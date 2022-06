Cairo, gli odori del biodigestore fanno infuriare i residenti: “Un disastro”. Il Comune: “Presto nasi elettronici”

Cairo Montenotte. Non si placa il malumore dei residenti di Vispa e Ferrania che continuano a lamentarsi per i forti odori di spazzatura che dicono provenire dal biodigestore. Una disagio che dura da anni e ancora non ha trovato una soluzione. Ma il Comune assicura che presto verranno installati dei nasi elettronici che permetteranno di scoprire la fonte del problema.

Nel frattempo, però, sono diverse le segnalazioni che nelle ultime settimane sono arrivate alla redazione di IVG con i cittadini che si dicono stanchi e infuriati, considerando che con il caldo e la stagione estiva la situazione è peggiorata. L’ultima in ordine di tempo è quella di Andrea, che vive nella frazione carcarese vicino all’impianto e racconta: “Ora è un disastro. Aprire le finestre, specialmente al mattino, è praticamente impossibile a causa dell’odore di spazzatura che si avverte nell’aria”.

Andrea poi sottolinea che “l’odore risulta ancora più marcato dopo il raddoppio del sito” (inaugurato lo scorso ottobre) ed ora “persevera anche la sera, mentre una volta era riconducibile solo ad un orario mattiniero”. Il suo augurio è che si possa finalmente porre fine a questa situazione, altrimenti – afferma – “sarei costretto ad andarmene da casa mia che ho comprato con mia moglie nel lontano 2005 e vorrei che un domani fosse un’opportunità anche per mio figlio”.

Secondo quanto riportato dal sindaco Paolo Lambertini, i tempi di attesa non dovrebbero essere ancora lunghi. “A breve – dichiara – saranno installati intorno all’impianto dei sensori elettrochimici che permetteranno di capire da quali sostanze è causato l’odore. Questo dopo gli incontri che abbiamo organizzato con l’azienda e con cui ci siamo accordati affinché ciò avvenisse. Al momento si è in attesa dei dati del Politecnico di Milano che si sta occupando della ricerca, dopodiché arriveranno i nasi elettronici”.

Da Arpal, inoltre, spiegano che “gli odori maggiormente avvertibili sono dovuti a particolari condizioni (anche atmosferiche) per cui c’è in atto un percorso volto a monitorare e migliorare la situazione, che coinvolge oltre l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure, anche la Provincia, il Comune di Cairo e Iren, quale gestore dell’impianto”.