Cairo, è il giorno del dibattito di IVG tra i candidati sindaco: Teatro Chebello sold out

Cairo Montenotte. C’è grande attesa in città per il confronto di questa sera (venerdì 3 giugno) organizzato da IVG.it tra i candidati sindaco. A dimostrarlo le centinaia di prenotazioni arrivate in questi giorni ed ora i posti sono esauriti.

Solo una precauzione, quella della prenotazione. Ci si sposterà all’interno del Teatro Chebello esclusivamente in caso di pioggia, altrimenti la serata si svolgerà regolarmente nell’anfiteatro di Palazzo di Città. Le previsioni parlano di un tempo instabile solo fino a metà pomeriggio, quando la situazione dovrebbe migliorare. La speranza, quindi, è quella di poter allestire il dibattito all’aperto, in modo da poter accogliere anche tutti coloro che non sono riusciti a prenotarsi (il confronto è programmato alle ore 21). Anche perché, cinque anni fa, erano stati oltre 700 gli spettatori, mentre il teatro può accoglierne solo 354.

In ogni caso, a chi è interessato a partecipare, ma non ha effettuato la prenotazione, consigliamo di presentarsi all’ingresso per approfittare di eventuali defezioni. La precedenza comunque andrà a chi ha effettuato la prenotazione. In alternativa sarà possibile seguire il dibattito sul nostro sito o sulla pagina Facebook di IVG.

Quella di stasera sarà per i cairesi un’occasione preziosa di vedere i candidati sindaco davvero a confronto e di capire come reagiscono alla pressione e (perché no) anche all’emozione di trovarsi davanti ad un folto pubblico. Durante il dibattito, infatti, non mancheranno le ormai tradizionali “picconate” dei giornalisti di IVG volte a mettere in difficoltà i tre protagonisti e i tempi saranno serrati: in pochi minuti i candidati dovranno cercare di convincere i cittadini a votarli e spiegare i loro progetti, idee e il lavoro che vogliono svolgere per il futuro di Cairo.

La serata avrà, come da tradizione, anche uno scopo benefico con la possibilità di effettuare donazioni alla Croce Bianca cairese.

BRIANO – FERRARI – LAMBERTINI: CANDIDATI A CONFRONTO

Quest’anno, i protagonisti saranno (in rigoroso ordine alfabetico): l’ex sindaco Fulvio Briano (Più Cairo); il capogruppo di minoranza Giorgia Ferrari (Cairo in Comune) e il primo cittadino uscente Paolo Lambertini (Noi per Cairo). Loro tre si “affronteranno” in un dibattito serrato basato sui loro programmi elettorali, ma anche sulle loro competenze, idee e personalità. Insomma una vera occasione per i cairesi di vedere davvero a confronto le persone che tenteranno di conquistare il loro voto.

LAVORO AL CENTRO: PRESENTI ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACATI

Anche le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali saranno protagoniste durante la serata che, tra i temi centrali, avrà il lavoro.

La nostra redazione, infatti, darà vita ad una sorta di “dibattito nel dibattito”, vista l’importanza vitale, in particolare in questo periodo storico, della tematica in questione che – dicono le associazioni – “sembra essere passata in secondo piano in questa campagna elettorale incentrata sulla sanità”.

Con l’intento di non lasciare nulla indietro o in sospeso, mentre di sviscerare l’intricata vicenda sanitaria si occuperà la redazione, la tematica del lavoro sarà affrontata in sinergia con alcune delle principali associazioni datoriali (C.N.A., Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop e Unione Industriali) e un rappresentante delle organizzazioni sindacali del territorio: saranno proprio loro a porre quesiti relativi a situazione occupazionale, industria, infrastrutture, Pnrr e al ruolo centrale che Cairo deve avere in Valbormida.

LE REGOLE

La serata alternerà senza sosta e senza schemi rigidi, più formule. La prima sarà quella del confronto classico, con le domande dei conduttori (il direttore responsabile Andrea Chiovelli, il direttore editoriale Sandro Chiaramonti e le giornaliste di IVG.it Enrica Bertone e Giorgia Scalise): temi identici per tutti e tre, ma spesso con un taglio personalizzato per ognuno.

I candidati avranno 30, 60 o 90 secondi di tempo per rispondere in base alla tipologia di domanda: alcune, infatti, daranno spazio ad argomentazioni, mentre altre saranno più “secche” e dirette.

Solo per due volte, nel corso della serata, sarà possibile chiedere un “extra time” per proseguire. Altre due volte, in aggiunta, un candidato potrà chiedere di replicare alla dichiarazione di un avversario.

Uno schema abbastanza rigido nel quale, però, i giornalisti avranno libertà di intervenire con “picconate” e incursioni volte a favorire il dibattito, a sottolineare incongruenze o incoerenze, a impedire i dribbling più evidenti.

La seconda formula sarà quella del “tiro incrociato”, già collaudato nei dibattiti degli scorsi anni: i candidati avranno, nel corso della serata, la possibilità di porre loro stessi una domanda all’avversario.

Il terzo e ultimo format è quello che coinvolge voi lettori e cittadini: la redazione si occuperà di monitorare i social network sottoponendo ai candidati le domande che voi stessi potrete suggerire nei commenti alla diretta. Chiaramente sarà impossibile porle tutte, e di certo non verranno prese in considerazione domande su situazioni eccessivamente specifiche, ma vogliamo comunque instaurare per quanto possibile un “filo” tra chi è sul posto e chi guarda da casa.

Inoltre verrà data ai tre candidati sindaco la possibilità, una sola volta durante la serata, di affidarsi a uno dei membri della propria lista per rispondere ad una domanda.

ALCUNE SPECIFICHE

I candidati potranno avere con sé appunti cartacei, ma NON dispositivi elettronici (nemmeno gli smartphone).

I candidati, ovviamente, come tradizione di IVG.it impone, NON sono a conoscenza delle domande che verranno poste. L’unica informazione di cui dispongono è che nel corso della serata verrà affrontato almeno un tema: quello che loro stessi sceglieranno di sottoporre ai colleghi.

Per il resto starà a loro essere, come si dice nel giornalismo, “sul pezzo”. Noi faremo del nostro meglio per metterli alla prova: invitiamo tutti i cairesi a fare altrettanto nei commenti alla diretta.

SCOPO BENEFICO: DONAZIONI ALLA CROCE BIANCA

L’iniziativa di IVG.it avrà, come sempre, anche una finalità benefica: la nostra redazione, infatti, ha invitato la sezione locale della Croce Bianca ad essere presente con un proprio “stand” presso il quale sarà possibile effettuare donazioni e conoscere meglio l’attività della pubblica assistenza, che come tutte le associazioni simili “vive” grazie alla generosità dei propri volontari e dei cittadini.