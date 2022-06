Cairo, braccio di ferro Comune-medici per le utenze degli ambulatori: rischio chiusura definitiva nelle frazioni

Cairo Montenotte. Aprile non ha portato una solo novità per la medicina generale di Cairo Montenotte. Oltre al trasloco dei medici di gruppo da via Berio a corso Dante, infatti, hanno subito delle modifiche anche gli ambulatori periferici, che non sono più in servizio e pare non vengano riattivati, almeno a breve.

A confermarlo è il referente dei camici bianchi Amatore Morando e il problema è rappresentato dall’intestazione delle utenze dei locali utilizzati nelle frazioni. “Il Comune ha stipulato i contratti di affitto fino a dicembre – spiega – ma ci ha informati che dovranno essere i medici ad intestarsi le utenze. I dottori che fino ad ora hanno svolto il servizio (Calleri, Botta e Rodino ndr) non sono al momento disponibili a farlo e nemmeno dovrebbero”, dice Morando.

Dal primo di aprile, infatti, le sedi degli ambulatori di Bragno, Ferrania e Rocchetta sono privi di luce, internet e riscaldamento e per questo il servizio è stato interrotto. “Da praticamente due mesi i pazienti si recano in corso Dante e non ci sono stati problemi – sottolinea Morando – anzi a Cairo centro possono usufruire di un servizio più performante, avendo anche a disposizione la segretaria. Inoltre – prosegue – Cairo non è Genova o Roma, dove i cittadini devono attraversare anche due quartieri per andare dal proprio medico, qui la distanza è poca e non crea disagi”.

L’augurio del referente del Centro sanitario territoriale di medicina generale è quello che anche a Cairo si possa trovare una soluzione come a Dego o Piana, dove in cambio di un canone mensile (75 euro a medico), si possano utilizzare gli spazi senza occuparsi dell’affitto e delle utenze. Una modalità, però, che in quel caso è possibile essendo i locali comunali, al contrario di quanto avviene nelle frazioni cairesi dove le sedi sono di proprietà privata.

A fare chiarezza ci pensa il sindaco Paolo Lambertini che rimarca la volontà dell’amministrazione di mantenere gli ambulatori periferici e spiega: “Noi abbiamo fatto il possibile, mettendo a disposizione le risorse per l’affitto dei locali e per le utenze che verranno pagate dal Comune ai medici. L’unica richiesta, a parte una cifra irrisoria mensile dato che si tratta di una realtà privata, è stata quella di intestarsi le utenze, in quanto il Comune non può farlo. La risposta è stata negativa e, nel caso i medici non fossero disposti a cambiare idea, cercheremo altre soluzioni”.

“Le strade possono essere due – dice -: chiedere agli stessi proprietari dei locali di intestarsele oppure trovare altri medici che sono disposti ad andare nelle frazioni”.

Il primo cittadino poi sottolinea: “Prima la convenzione con Cairo Salute prevedeva che il Comune ogni anno fornisse 16mila euro per l’incremento dell’orario nelle periferie e la garanzia di uno studio anche a San Giuseppe. Una volta decaduta, a causa del trasloco e della trasformazione in centro di medicina di gruppo, ci siamo resi disponibili a pagare l’affitto dei locali nelle frazioni, spesa che prima era a carico dei medici così come le utenze. Perciò stiamo offrendo loro un miglioramento rispetto al passato. Se non sarà possibile trovare un compromesso, cercheremo di garantire il servizio in altri modi”, conclude.