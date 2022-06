Cairo, adesivi osceni e dal contenuto diffamatorio contro il sindaco uscente Paolo Lambertini

Cairo Montenotte. Adesivi dal contenuto osceno e diffamatorio, con scritte in un italiano stentato, sono stati incollati in vari punti della città contro il sindaco Paolo Lambertini. Proprio il primo cittadino ha presentato una denuncia contro ignoti anche se le telecamere avrebbero già individuato l’autore del gesto. Si tratta di un extracomunitario già noto alle forze dell’ordine, segnalato nonchè limitato dalla misura di Daspo urbano, che è stato notato mentre tappezzava contatori del gas, pali della luce e muri di questi “prodotti” tipografici.

Il primo cittadino afferma: “Esiste un fascicolo depositato negli uffici comunali che riguarda altri comportamenti scorretti di questa persona”, che probabilmente presenta non pochi disagi sia psichici che sociali. Proprio per la sua indigenza viene da pensare con che denari abbia fatto stampare questi adesivi, e se ci sia qualcuno che lo sta manovrando ad arte in questo momento particolare in cui la tensione da campagna elettorale non manca.

Qualche settimana fa, ad esempio, sempre Lambertini aveva denunciato quanto stava accadendo sul social network di Meta è la pagina ufficiale di “Noi per Cairo”. Su Facebook, cercando il nome e cognome del sindaco, comparivano diversi profili che, pur non essendo riconducibili a lui, riportavano una sua fotografia.

Sempre sui social, entrambi i suoi avversar, Giorgia Ferrari e Fulvio Briano, hanno condannato l’iniziativa messa in campo contro di lui e ne hanno preso le distanze.