Cairo 2022, Fulvio Briano analizza la sconfitta: “Forse il nostro progetto troppo ambizioso”

Cairo Montenotte. “Forse abbiamo volato troppo in alto, lo sapevamo che si trattava di un progetto ambizioso sia a livello di contenuti che di serietà dei messaggi, probabilmente i temi trattati non sono stati compresi o comunque non apprezzati per quello che potevano potenzialmente essere per Cairo”. Così Fulvio Briano analizza la sconfitta alle elezioni amministrative.

Pochi minuti dopo il risultato, ha subito chiamato il vincitore, ovvero Paolo Lambertini che continuerà a guidare la città per altri cinque anni. “Mi sono complimentato con lui e gli ho augurato buon lavoro – racconta – lui è il sindaco e sono sempre stato molto rispettoso dei rapporti istituzionali e così rimarrà”.

Ovviamente tanta amarezza per Briano, che dopo cinque anni di stop si era rimesso in gioco “senza alcun interesse personale, ma solo per Cairo”, sottolinea. Le urne, però, non l’hanno premiato e uno dei motivi, secondo il candidato della lista “Più Cairo” è stato l’astensionismo: “Se tutti quelli che mi dicevano che avrei vinto le elezioni e che avevo fatto la campagna elettorale migliore di tutti fossero andati a votare anziché andare al mare, avremmo vinto le elezioni”, dice.

A Cairo, infatti, rispetto a 5 anni fa hanno votato il 9% in meno degli aventi diritto (circa mille persone), con un’affluenza poco più alta del 56%. “È difficile dare delle spiegazioni ai voti, soprattutto quando sono così pochi. Sicuramente il malcontento che c’è a Cairo non si è tradotto in un risultato elettorale, bisogna prenderne atto. In generale – aggiunge – ci sono state poche preferenze ai candidati consiglieri e pochi voti, quindi un abbassamento totale di tutto il consenso. Anche Lambertini ne ha presi 800 in meno rispetto al 2017, è un dato su cui dovrà riflettere, immagino”.

Ad incidere anche la presenza di due liste di centrosinistra? “Non avremmo potuto fare una squadra unica” risponde senza remore e poi dice riferendosi a Giorgia Ferrari: “avevamo progetti troppo differenti”.

Briano parla poi di futuro e rivela: “Penso di non aver nulla da dimostrare a Cairo, mi sono messo a disposizione e spero che le persone lo abbiamo apprezzato. Ora mi auguro che ci sarà chi abbia voglia di portare avanti questo progetto in consiglio comunale, per me non c’è una prosecuzione di esperienza amministrativa. Mi dedicherò al mio lavoro e alla famiglia, non voglio fare politica, non era questo l’intento della mia candidatura. Il progetto – conclude – era cambiare rotta su Cairo, ma se Cairo preferisce andare avanti in questa direzione, ovviamente rispetto le scelte degli elettori”.