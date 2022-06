Cairo 2022, Ferrari replica a Briano e Poggio: “Cercano capro espiatorio senza fare autocritica”

Cairo Montenotte. “Ci preme, prima di qualsiasi considerazione, ringraziare con sincerità tutti i cittadini cairesi che ci hanno ascoltato in questa campagna elettorale appena conclusa. Ringraziamo in particolare coloro che ci hanno votato: un cairese su quattro si è sentito rappresentato dalla nostra offerta politica. Questa è la risposta migliore a chi in maniera pretestuosa, falsa e infantile cerca di trovare un capro espiatorio cui addebitare la propria sconfitta, senza fare autocritica“. Con queste parole Giorgia Ferrari, candidata sindaco alle elezioni comunali a Cairo Montenotte, dopo “aver lasciato decantare le reazioni del dopo voto” replica allo sfidante Fulvio Briano e al candidato nella lista Più Cairo Alberto Poggio.

Poggio aveva tirato una frecciata a Ferrari nell’immediato post voto accusandola di aver diviso lo schieramento di centro sinistra ed essere quindi la responsabile della debacle di Briano: “È troppo facile dire ora che divisi si perde sempre. È chiaro però che è una lezione per chi ha scelto la strada dei giochetti, dei personalismi e delle strategie fine a se stesse“. Anche il candidato sindaco di Più Cairo si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e aveva attaccato duramente Ferrari: “Il suo progetto per farci perdere”.

Gli attacchi che le sono stati rivolti non sono passati inosservati. “La prepotenza e l’arroganza non servono – prosegue Ferrari -. Bisogna tornare ad ascoltare chi non si sente più rappresentato da una politica fatta solo nelle segreterie dei partiti (si riferisce al Partito Democratico) anche in piccoli centri come il nostro. Siamo convinti che la sincerità debba essere la stella polare del lavoro di ogni amministratore comunale. Non ci sentiamo sconfitti nel momento in cui abbiamo cercato di perseguire come unico obiettivo l’interesse dei cairesi”.

“Saremo sempre disponibili a confrontarci e a lavorare per il bene della nostra Cairo, senza trucchi e strumentalizzazioni. Non abbiamo mai voluto alimentare polemiche create ad arte, ma vogliamo precisare che le foto della nostra candidata a sindaco con il sindaco Lambertini e parte dei nuovi consiglieri comunali, in occasione delle congratulazioni dopo l’esito del voto e della proclamazione degli eletti, riprese dagli organi di informazione, sono frutto di educazione, cortesia e rispetto istituzionale che dovrebbero essere patrimonio di ogni cittadino e amministratore cairese”.