Cairo 2022, ecco le preferenze delle urne: i 16 che entrano (salvo rinunce) in Consiglio comunale

Cairo Montenotte. Dalle urne è arrivata la riconferma di Paolo Lambertini, che grazie al 40% dei voti sarà ancora sindaco per i prossimi cinque anni. Risultato che premia non solo il primo cittadino, ma la sua squadra uscente in toto. A conquistare il numero maggiore di preferenze, infatti, sono proprio coloro che hanno rivestito un ruolo da assessori o consiglieri nella passata amministrazione.

Il candidato consigliere più votato, come da aspettative, è risultata Caterina Garra, uno degli assi della squadra di Lambertini che è stata assessore al Commercio e allo Sport. Per lei 425 preferenze. E un posto aggiudicato in giunta, insieme a Roberto Speranza (293 voti) che il neo primo cittadino ha già confermato sarà nuovamente il vicesindaco.

In Consiglio comunale, entrano anche Marco Dogliotti, Fabrizio Ghione e Maurizio Briano, tutti con un punteggio sopra i 200 voti. Sotto tale soglia, Ilaria Piemontesi, Francesca Pera, Giovanni Vigna e Sara Bonifacino. Chiudono a poco meno di 100 voti Ambra Granata e Roberto Cecchin. Questi gli undici nomi della lista “Noi per Cairo” che hanno passato il “turno”.

Il sindaco Lambertini l’ha infatti rimarcato, “chi prende i consensi ha il diritto e dovere di amministrare”. E così dovrebbe essere, anche si prospetta qualche cambiamento nei ruoli: “avremo delle misure correttive rispetto ai primi 5 anni per ripartire un po’ le responsabilità tra i vari assessori”, ha rivelato il primo cittadino a IVG.it appena giunta la notizia della sua vittoria.

Per quanto riguarda la minoranza, tre i posti che spettano alla lista “Più Cairo”. Il leader Fulvio Briano ha già fatto sapere che la sua esperienza finisce qui, passeranno dunque (salvo rinunce) i tre più votati, ovvero Alberto Poggio (candidato consigliere che ha ricevuto più preferenze in assoluto, dopo Garra), Renzo Berretta e Eleonora Infelise, tutti sopra i 200 voti.

La lista “Cairo in Comune” sarà rappresentata, invece, dalla leader Giorgia Ferrari (QUI il suo commento a caldo dopo i risultati dei seggi) e da Silvano Nervi, che ha ottenuto 173 preferenze, appena dieci in più della giovane Lisa Tortarolo, che rimane fuori dai giochi alla sua prima esperienza elettorale.

LE PREFERENZE

NOI PER CAIRO (2.429 voti)

Caterina Garra 425

Roberto Speranza 293

Marco Dogliotti 235

Fabrizio Ghione 233

Maurizio Briano 212

Ilaria Piemontesi 190

Francesca Pera 189

Giovanni Vigna 123

Sara Bonifacino 119

Ambra Granata 97

Roberto Cecchin 94

Monica Bisazza 87

Katia Bisi 71

Serena Martorana 43

Maurizio Vacca 40

Luca Sulanas 30

PIU’ CAIRO (2.057 voti)

Alberto Poggio 324

Renzo Berretta 223

Eleonora Infelise 204

Domenico Gabbani 154

Leda Bertone 148

Simone Adami 146

Ariela Ferraro 143

Michele Di Sapia 129

Rebecca Oreggia 124

Fulvia Berretta 117

Roberto Romero 116

David Galvagno 94

Nicolò Lovanio 88

Simona Calzolari 85

Giuliana Balzano 76

Silvia Ferraro 67

CAIRO IN COMUNE (1.489 voti)

Silvano Nervi 173

Lisa Tortarolo 163

Loredana Scatena 118

Uberto Cremonini 109

Fosca Tesi 107

Andrea Nari 106

Michele Carlevarino 105

Elisa Queirazza 86

Luca Mastromei 85

Tiziano Ferrato 67

Gloria Caviglia 66

Rossella Bisazza 56

Ramona Arnello 54

Teodor Stefa 49

Romina Bogliaccino 41

Nadia Ferraro 34