Cairo 2022, dibattito su piazza della Vittoria: per Lambertini “urgeva di un intervento”, per Briano e Ferrari “così non è fruibile”

Cairo Montenotte. Dopo quasi due anni di cantiere, lo scorso 27 novembre l’inaugurazione della nuova piazza della Vittoria. I lavori, tanto attesi dai cittadini, hanno diviso la comunità: c’è chi è soddisfatto del nuovo look e chi no, chi avrebbe voluto che la piazza rimanesse più fruibile e chi, invece, è favorevole alle nuove installazioni. Divisione che si respira anche tra i tre candidati sindaco: da una parte il primo cittadino uscente Paolo Lambertini (Noi per Cairo) che ha ripetuto più volte “la piazza è oggettivamente bella e urgeva di un intervento”; dall’altra i suoi rivali Fulvio Briano (Più Cairo) e Giorgia Ferrari (Cairo in Comune), secondo cui “in questo modo non è funzionale”.

Ma al di là di una questione estetica, il dibattito si concentra prevalentemente sul mercato settimanale, che prima dei lavori svolgeva in piazza della Vittoria e poi è stato spostato in piazza XX Settembre. Un trasloco che non convince Briano e Ferrari, pronti nel caso diventassero il prossimo sindaco di Cairo a cambiare le cose.

“La nuova piazza non è funzionale, non è più una piazza ma un agglomerato di installazioni” ha detto Briano durante il confronto organizzato da IVG.it nell’anfiteatro di Palazzo di Città e poi ha aggiunto: “Nella relazione del progetto si era già detto che il mercato non poteva tornare in piazza della Vittoria e per mesi si è continuato a dire alla cittadinanza che si sarebbe spostato se ci fossero state le condizioni. Evidentemente non è possibile e questo è un errore. La piazza – ha proseguito – era stata pensata in modo diverso non dalla mia amministrazione, ma dal sindaco Chebello. Era stato fatto un progetto virtuoso che aveva portato il silos sotto e il mantenimento di una lastra nella parte sovrastante che era funzionale al mercato. Cairo non si può permettere un mercato dove è oggi, per questioni di viabilità, di parcheggi e di funzionalità”.

L’idea della lista “Più Cairo” è quindi quella di trovare una nuova collocazione degli ambulanti: “A causa di una questione tecnica, su questa piazza ora è possibile mettere solo alcuni banchi. Parlando con le associazioni di categoria e i commercianti, abbiamo elaborato un progetto che abbiamo portato all’attenzione dei cittadini e pensiamo ad un mercato diffuso: una parte in piazza XX Settembre e piazza Garibaldi e un’altra tra piazza della Vittoria, piazza Abba e via Fratelli Francia”.

Anche Ferrari è favorevole ad una ricollocazione del mercato: “Secondo noi – ha affermato – dovrebbe tornare in piazza della Vittoria, anche perché in corso Mazzini dà problemi di parcheggi e viabilità”.

Parlando sempre di piazza delle Vittoria, la candidata di “Cairo in Comune” ha poi sottolineato: “La piazza come è ora mi piace poco, perché è poco fruibile. I diversi dislivelli sono pericolosi, spesso ci arrivano segnalazioni di persone che cadono, e soprattutto non è utilizzabile per le feste, o comunque solo in parte”. Ma non solo, secondo Ferrari la piazza ha anche dei problemi dal punto di vista del sistema di disgelo e della rimozione della neve: “Questo inverno – ha raccontato – abbiamo presentato un’interrogazione sulle varie problematiche. Per fortuna ha nevicato poco rispetto al solito, ma comunque ci sono stati dei disagi. E queste salite e discese verso via Roma diventano più pericolose quando c’è ghiaccio o neve”.

Pronta la risposta del sindaco uscente Lambertini: “Dobbiamo ricordarci – ha evidenziato – com’era la piazza prima dei lavori, allora non c’era la discussione se era bella o brutta, era in una situazione di degrado inaccettabile. Da lì siamo partiti e non si poteva derogare ulteriormente. Abbiamo ottenuto finanziamenti per poter rimetterla in ordine sia nella parte del parcheggio e quella sovrastante. Il progetto degli architetti si è basato sulle indicazioni dei cittadini di Cairo che hanno mandato le loro richieste”.

Su questo punto è arrivata la replica di Briano: “Come tantissime cose che erano state fatte durante la mia amministrazione, Lambertini ha pensato di farle da capo perché erano targate Briano e voleva metterci la sua firma. In realtà era già stato fatto un concorso di idee e chiesto ai cittadini di esprimere la loro opinione, il progetto che era venuto fuori era completamente diverso e rispettoso della ricollocazione del mercato su questa piazza. Sono d’accordo, la piazza era bruttissima ed era assolutamente da rifare, costava un milione di euro, fondi che non abbiamo mai avuto a disposizione, altrimenti l’avremmo sicuramente rifatta”.

Alle accuse Lambertini ribatte: “I soldi se servono si trovano, non li avevamo nemmeno noi all’inizio”. E poi lancia l’affondo: “Come sono stati fatti 2,5 milioni di euro di mutui nel passato, poteva essere fatto un ragionamento di questo genere per portare avanti il rifacimento della piazza”. Mentre per quanto riguarda il concorso di idee preesistente, sottolinea: “La Sovrintendenza alle Belle Arti deve approvare il progetto e il concorso di idee di cui parla Briano si è fermato e non ha potuto andare avanti”.