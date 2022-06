Cairo 2022, Alberto Poggio a Ferrari: “Questa sconfitta una lezione per chi ha scelto giochetti e personalismi”

Cairo Montenotte. “È troppo facile dire ora che divisi si perde sempre. È chiaro però che è una lezione per chi ha scelto la strada dei giochetti, dei personalismi e delle strategie fine a se stesse”. Non tarda ad arrivare la risposta di Alberto Poggio alle parole di Giorgia Ferrari che ieri ha sottolineato come il centrosinistra avrebbe vinto se fosse rimasto unito.

La scelta dell’avvocatessa di fare una terza lista, infatti, non è mai piaciuta a Poggio. I due hanno condiviso l’esperienza della minoranza, poi entrambi sono stati individuati come possibili candidati sindaco dal Partito Democratico, fino a quando i dem hanno deciso di cambiare strada e puntare su Fulvio Briano. A quel punto Poggio ha sposato la scelta e ha seguito il 51enne con cui ha amministrato per dieci anni. La Ferrari invece ha optato per creare un’altra lista e per questo è stata accusata da molti di favorire Paolo Lambertini, cosa che poi è realmente accaduta alle urne.

Sommando i voti raccolti da “Più Cairo” (Briano) e “Cairo in Comune” (Ferrari), infatti, il centrosinistra ha ottenuto oltre il 59% del consenso (QUI tutti i dati). “Il nostro progetto era mandare a casa Lambertini – sottolinea Poggio – che ora governa grazie al 40% dei cairesi, perché a Cairo non si va al ballottaggio. Insieme ce l’avremmo fatta, è vero. Ma io sono stato l’unico a fare un passo indietro per il progetto, mentre altri – dice riferendosi a Ferrari – non si sono nemmeno seduti ad un tavolo a discutere, quindi ora è facile fare certe dichiarazioni”.

E dopo essersi tolto qualche sassolino dalle scarpe, Poggio si concentra su come agire dopo la sconfitta. “Bisogna ripartire da qui – afferma – Con chi? Non mi voglio arrogare qualche diritto particolare, ma penso di essere la persona che può unire. Sono sempre stato disponibile, anche a fare un passo indietro, e l’ho fatto per il bene di Cairo, mai per interessi personali”.

“Bisogna ricostruire partendo dagli elettori – prosegue -, a loro chiedo di darmi una mano e lancio un appello. Non tutti i 325 cairesi che mi hanno sostenuto hanno per me un volto (Poggio è stato il secondo candidato consigliere più votato di tutte e tre le liste, dopo Caterina Garra ndr). Vorrei conoscerli uno per uno e ringraziarli. Vorrei dialogare con coloro che pur sostenendoci in passato hanno valutato di scegliere altrove il proprio rappresentante. Diamo significato e contenuto a quanto accaduto con questa sconfitta. Contattatemi, fermatemi per strada e non lasciatemi da solo a fare opposizione. Poi però andiamo avanti, costruiamo un futuro”.

Ad entrare in consiglio comunale per la lista “Più Cairo”, infatti, ci sarà proprio Poggio, insieme a Renzo Berretta e Eleonora Infelise (Briano ha già detto che rinuncerà al suo posto) che faranno opposizione al fianco di Giorgia Ferrari e Silvano Nervi in rappresentanza di “Cairo in Comune”. Ma come i due gruppi potranno condividere questa esperienza, considerando la diatriba nata durante la campagna elettorale? Secondo Poggio, non ci saranno remore: “Come ho sempre fatto, la mia sarà un’opposizione costruttiva e di merito, se le proposte dell’altra lista saranno valide siamo pronti a condividerle, così come mi auguro facciano gli altri. Al momento saremo due gruppi separati, vedremo se anche gli altri faranno opposizione a Lambertini oppure no”, conclude.