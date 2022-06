Cairese, Marc Tona torna a vestire la maglia gialloblù

La Cairese ha comunicato l’innesto del classe 1998 Marc Tona, al rientro in gialloblu. Tona aveva giocato con la squadra valligiana nella stagione 2020/21: la squadra allora allenata da Mario Benzi era arrivata a un passo dalla Promozione in Serie D, sfumata per la sconfitta in finale contro il super Ligorna.

Cresciuto nelle giovanili del Vado, con cui ha giocato con la maglia della prima squadra, ha vestito, nel corso della sua carriera, anche le casacche di Savona e Pietra Ligure.

Tona commenta così il ritorno alla Cairese: “Sono molto contento di poter giocare nuovamente nella Cairese, una società in cui ho vissuto un bel periodo e in cui sono stato trattato molto bene e per questo è un grande piacere essere qua. Nella scorsa stagione, purtroppo, per motivi extracalcistici, non sono riuscito a proseguire il mio impegno in gialloblù, nonostante la mia volontà fosse quella di rimanere”.

“La Cairese – prosegue – è una famiglia, una società seria, con delle strutture ottime, che merita sempre di poter fare un campionato di Eccellenza ad alto livello e, infatti, appena ho ricevuto la chiamata del Direttore Sportivo, Matteo Giribone, è stato per me facile accettare”.

“Il gruppo che trovo – conclude – si è rinnovato, con la partenza di alcuni giocatori importanti, ma è sicuramente ottimo e io, nonostante la mia giovane età, penso di poter dare un contributo anche in termini di esperienza, essendo al mio ottavo anno all’interno di una prima squadra. Spero di poter essere una figura importante anche nella crescita dei più giovani, nonostante siano già molto seri e preparati, merito della valorizzazione portata avanti dalla società e da mister Alessi e dell’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile. Dopo anni si ritorna ad un campionato di Eccellenza completo e difficile, con formazioni di tutto rispetto, ma cercheremo di competere per le posizioni più alte, di proporre gioco e di fare divertire il pubblico”.