Cairese, colpo in attacco: Lorenzo Anselmo in gialloblù

La Cairese ha comunicato l’innesto dell’attaccante classe 1989 Lorenzo Anselmo, ex giocatore di Bragno, Sestrese, Pietra Ligure e Legino, squadra con cui ha vinto il titolo di capocannoniere della Promozione, nella scorsa stagione, con 25 reti.

Autore di 196 gol in carriera, il suo istinto da bomber darà un apporto fondamentale alla formazione di mister Alessi, portando esperienza e qualità.

Queste le sue prime parole in gialloblù: “Sono felicissimo di aver fatto questa scelta. È da parecchi anni che sfioriamo questo “matrimonio” tra me e la società, che non si era, però, mai concluso, fino ad oggi, per vari motivi e per mie volontà differenti. Mi ritrovo in una delle piazze più importanti della provincia di Savona e questo è sicuramente motivo di orgoglio. L’obiettivo personale è, sicuramente, quello di mettermi a disposizione del mister e dei compagni, per cercare di dare il miglior contributo possibile sia in campo sia fuori, all’interno dello spogliatoio, dato che, essendo io uno di quelli con maggior esperienza, sarà importante dare una mano ai ragazzi più giovani. Un aspetto che ritengo molto importante, poiché vedere i giovani migliorare è sicuramente un motivo di soddisfazione”.

“L’obbiettivo di squadra – conclude – è sicuramente quello di arrivare il più in alto possibile, di battagliare su ogni campo e cercare sempre di portare a casa ogni domenica il risultato e i tre punti”.