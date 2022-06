Cairese, avanti con capitan Saviozzi: “Attento Giribone: ti supero e divento il miglior marcatore all time”

Cairo Montenotte. Nel comunicato di ieri mattina, attraverso il quale si annunciava la permanenza di 5 importanti tasselli dell’organico gialloblù, si è letto anche che occorreva rimanere sintonizzati per seguire le prossime conferme.

Infatti è bastato un solo giorno per poter ricevere un’altra notizia di mercato, peraltro di una certa importanza per tutto l’ambiente: spazzate via le consuete voci di fine campionato, capitan Saviozzi non si muove da Cairo.

Il comunicato del club:

“Capitan Francesco Saviozzi rimarrà con noi anche nella stagione 2022/2023.

Con la maglia gialloblù ha messo a segno ben 72 reti, ed è oggi il secondo miglior marcatore nella storia dell’A.S.D. Cairese 1919, alle spalle dell’attuale Direttore Sportivo, Matteo Giribone, autore di 80 gol.

Riuscirà a superarlo? Glielo auguriamo tutti, tra i quali, ovviamente, lo stesso D.S.!”

Un percorso che è iniziato da lontano e destinato a continuare per un altro anno, tra i vari cambiamenti che la società valbormidese metterà in atto, per poter continuare ad essere un punto fermo del progetto con gol e tanta “cairesità“.

Le prime parole da riconfermato per Saviozzi hanno tre elementi chiave: carica, rivalsa e numeri, per cercare di arrivare a quel record che qualche anno fa è stato raggiunto da Matteo Giribone.

Francesco, è arrivata la tua conferma per la prossima stagione: sarai ancora in gialloblù. Immagino tu sia molto felice, o sbaglio?

“Non sbagli, ho sempre pensato di rimanere a Cairo. La società sa benissimo che sono cresciuto qua, facendo un percorso di crescita molto importante anche al Pallare in prestito, per poi ritornare e vincere un campionato di Promozione. L’accordo lo abbiamo raggiunto ieri senza problemi con la presenza di tutto il comparto dirigenziale, una dimostrazione di affetto ed è tutto reciproco”.

Hai sentito anche il mister? A proposito. cosa ne pensi del suo percorso che ha intrapreso l’anno scorso?

“Mi vuole ancora con lui e di questo ne sono contento. Abbiamo passato tanti anni insieme e ci tengo a dare il mio contributo anche quest’anno, magari leggermente di più rispetto allo scorso. Sono davvero gasato, voglio rifarmi e spero di rimettermi subito in careggiata per dimostrare di essere all’altezza di questa società. Il percorso? Beh l’allenatore lo faceva già quando era in campo, soprattutto nel reparto avanzato, perché era sempre disposto a dare una mano e di calcio si vedeva che ne sapeva. Uno come Monteforte, tra gli altri, lo ha sicuramente aiutato in questo suo nuovo percorso”.

Quali sono le tue motivazioni per l’anno calcistico che verrà?

“Sono consapevole del mio finale di stagione non brillante, ma ho avuto anche dei problemi fisici dai quali mi sto riprendendo. Nel percorso di un calciatore penso che ci stia avere dei momenti così, quindi non vedo l’ora di ricominciare e cercare di aumentare i miei numeri, che per un attaccante sono tutto”.

Sei a 8 reti dal raggiungere il tuo DS Matteo Giribone come miglior marcatore della Cairese. Può essere una carica maggiore per il tuo riscatto?

“Io voglio assolutamente superarlo, sarebbe fantastico. Uno dei motivi per i quali ho deciso di rimanere è stato perché mio nonno mi ha detto che sarebbe orgoglioso se ce la facessi, quindi voleva che restassi per provare a dargli questa grande gioia. Certamente che prima vengono gli obiettivi di squadra, ma anche lo stesso Giribone sarebbe contento se fossi proprio io il calciatore che lo superasse, essendo un ragazzo di Cairo che suda per la propria maglia”.

Un commento sulla passata stagione: soddisfatto di com’è andata a livello collettivo?

“Potevamo fare meglio, però in un campionato del genere basta sbagliare una partita. come quella contro l’Albenga, e si è tagliati fuori. L’anno prossimo finalmente si ritornerà al girone unico e ce la giocheremo con tutti, consapevoli della difficoltà per la presenza di Imperia e Lavagnese e altrettante squadre molto forti”.

Qualche rumors sta iniziando a circolare in quel di Cairo..

“Quando sono andato a parlare ho sentito che potrebbe arrivare Anselmo. Ci siamo mandati qualche messaggio e sarei veramente contento di poter giocare insieme ad un grande attaccante come lui, come sono felice sia rimasto un ragazzo straordinario come Poggi. Per quanto riguarda “Chicco” Berretta, se dovesse andare in una società professionistica, sarei felicissimo per lui: un 2005 fortissimo che ha dimostrato di poter stare alla grande in questa categoria. Poi in altre zone del campo potrebbe tornare un mio grande amico, Nicholas Nonnis, mentre è stato bello leggere l’ufficialità delle conferme di ieri. Peccato però per alcuni addii che ci saranno: eravamo un grandissimo gruppo, ci sono rimasto male perché sono stati tutti motivi lavorativi quelli che hanno indotto a delle separazioni”.

Qual è il momento in gialloblù che ricordi con più piacere?

“La vittoria della Promozione, un anno straordinario da 21 gol, però anche fare il 100esimo gol al Rizzo con mia nonna sugli spalti, che purtroppo è mancata 2 anni fa, e sono riuscito a dedicarle il momento: il primo è stato il più bello, il secondo quello più emozionante“.

Allora la ciliegina sulla torta sarebbe la Serie D?

“È tostissima, ma noi proveremo a raggiungerla. Ogni squadra parte con l’intento di fare il meglio possibile, noi cercheremo di vendere cara la pelle per mettere in difficoltà tutti. A febbraio ci risentiremo e ti dirò se possiamo veramente farcela”.