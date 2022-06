Caduta fatale durante un’escursione: muore commercialista finalese

Rialto. Tragedia durante un’escursione nei pressi del Colle Luisas, nel Comune di Crissolo (Cn), per un alpinista, G. S., 67enne di Rialto e commercialista, precipitato dal Monte Granero.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 13 dai compagni che hanno assistito all’incidente. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, 118 e vigili del fuoco.

I tecnici del Soccorso Alpino sono stati portati dall’elisoccorso, a causa delle condizioni meteo negative, a 400 metri di dislivello a valle rispetto al punto dell’incidente e poi hanno proseguito a piedi.

Quando hanno raggiunto l’infortunato hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione aiutati da un medico che si trovava in zona in attività individuale e che in seguito ha potuto soltanto constatare il decesso.

La salma è stata recuperata dall’eliambulanza e consegnata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria.