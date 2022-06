Cade un tubo e colpisce operaio: infortunio sul lavoro a Vado Ligure

Vado Ligure. Infortunio sul lavoro questa mattina nella valle di Vado Ligure.

L’allarme è scattato intorno alle 9.40, quando un operaio è stato colpito da un tubo, caduto per cause ancora in via di accertamento. L’addetto, un 30enne, impegnato nelle movimentazione di alcune attrezzature all’interno dello stabilimento, è rimasto ferito ad una gamba.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa vadese e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito, l’operaio ha riportato la frattura dell’arto inferiore e ora si trova ricoverato presso il nosocomio savonese.

Sono ancora in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e le cause dell’infortunio, che poteva avere conseguenze anche più gravi.