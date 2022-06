Cade da oltre tre metri mentre è sul lavoro: trasportato d’urgenza al San Paolo con l’elisoccorso

Pallare. Era a lavorare in località Da Valle, quando è caduto provocandosi diversi traumi, in particolare ad una gamba. L’uomo, un 40enne di nazionalità marocchina, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo.

Al momento sono poche e frammentarie le informazioni disponibili, ma pare che l’uomo abbia fatto un volo di più di tre metri.

Per questo, dopo l’intervento della pubblica assistenza e del 118, si è deciso di allertare l’elisoccorso Grifo che lo ha trasportato in codice rosso in ospedale.

Nonostante la dinamica, fortunatamente sembra che l’uomo non sia in pericolo di vita.

Aggiornamento in corso