Bormidese, entusiasmo per la prima volta in Serie A: “Tutte le persone del paese mettono anima e corpo in questo sport”

Bormida. Costruito nel 1986, intitolato ad Antonietta Pertini Maiorca, lo sferisterio di Bormida è stato teatro di una ventina di campionati di Serie B, innumerevoli incontri di Serie C e giovanili, che hanno tenuto viva la passione degli sportivi locali per una disciplina che, un tempo, accendeva la piazza della Chiesa, sede di indimenticabili sfide.

Durante la stagione invernale, essendosi liberato un posto in Serie A, la società del presidente Franco Navoni ha chiesto ed ottenuto il ripescaggio, portando per la prima volta a Bormida la massima serie. Una scelta ragionata e non azzardata, al punto che dopo 10 giornate di campionato i biancazzurri occupano la settima posizione in classifica con 4 punti, mostrando di essere all’altezza della categoria.

Nella serata di ieri, per la prima giornata del girone di ritorno, la Bormidese ha ospitato la Marchisio Nocciole Cortemilia, squadra campione d’Italia in carica. La serata prefestiva e l’orario dell’incontro, il primo in notturna dopo un inizio di stagione in orario pomeridiano, hanno attratto un pubblico numeroso, con oltre duecento presenti, segno di come la disciplina abbia un nutrito seguito in tutto il comprensorio, e non solo nel piccolo centro che conta 341 residenti.

La squadra di casa, in campo con Davide Dutto battitore, Enrico Panero spalla, Lorenzo Ascheri terzino al muro e Francesco Garro terzino al largo, ha iniziato l’incontro senza timori, andando in vantaggio 2 a 1. A quel punto Dutto si è dovuto fermare per un infortunio, cedendo così il posto a Panero; a completare la quadretta ha fatto il suo ingresso Christian Giribaldi, il quale gioca nel campionato di C2.

La Bormidese, nonostante l’accaduto, ha continuato a crederci, portandosi sul 3 a 1 ed arrivando al riposo sul 4 pari. Poi, però, l’esperienza del team ospite (Massimo Vacchetto in battuta, Fabio Marchisio, Marco Parussa, Francesco Rivetti ed il subentrato Davide Priero) ha avuto la meglio. I gialloverdi hanno allungato sul 4-7, poi si sono portati sul 5-8, quindi hanno chiuso l’incontro in loro favore col punteggio di 9 a 6.

Nello sport della pallapugno la squadra viene costruita intorno al battitore, che rappresenta l’elemento fondamentale, l’atleta sul quale poggia la maggior parte del gioco. Per poter ambire a disputare un campionato di livello, una società deve assicurarsi uno dei battitori all’altezza della categoria. Poi, con un sistema che prevede un limite di punti, stile “draft” degli sport americani, si completa la formazione con gli altri tasselli. La scelta della Bormidese è ricaduta su Davide Dutto. La spalla, Panero, gioca al suo fianco da due anni; Ascheri aveva già avuto esperienze in A e Garro è al debutto nel massimo torneo. La squadra è seguita dai direttore tecnici Giorgio Caviglia e Vincenzo Navoni e dal dirigente accompagnatore Mauro Core.

Il battitore riveste un ruolo talmente importante che, alcune squadre, quando lo perdono per infortunio, rinunciano a scendere in campo. Nella scorsa giornata è accaduto a Merlese ed Albeisa. Nella serata di ieri, l’infortunio a Dutto ha compromesso una partita che aveva avuto un inizio appassionante. Tuttavia, magra consolazione, sarebbe stato peggio se si fosse verificato in un incontro di quelli che sono alla portata dei biancazzurri. “Era una partita sulla carta difficilissima, quasi impossibile – ammette Dutto -, però avevamo iniziato bene, la stavamo interpretando bene, c’erano possibilità di giocarsela. Ogni partita fa storia a sé; però stavamo giocando bene, stavo tagliando bene la battuta verso il largo, variavo bene, sul ricaccio eravamo molto presenti sia io che Enrico, anche i terzini chiudevano bene. Il primo gioco l’hanno fatto loro su alcuni nostri errori, poi gli altri due li abbiamo fatti bene noi e siamo andati 2 a 1. Però già sul primo gioco ho sentito una fitta all’inguine e quindi poi non ho potuto continuare la partita. Speriamo che non sia nulla di grave; sicuramente domenica non ci sarò, dovrò attendere lunedì per fare accertamenti ed esami. Spero di essermi fermato in tempo”.

Quattro vittorie in dieci incontri rappresentano comunque un buon bottino per una matricola. “Nello spogliatoio ce lo continuiamo a ripetere, ad inizio anno nessuno pensava che fossimo così competitivi. Siamo assolutamente soddisfatti, stiamo facendo un buon campionato. Dispiace per questa sera, perché stavamo esprimendo un buon gioco e quindi l’idea era di continuare così”.

Dutto, nonostante la giovane età, vanta già una lunga esperienza in Serie A con l’Alta Langa di San Benedetto Belbo, arrivando anche ad una finale scudetto. “Per quanto mi riguarda ci andava cambiare aria per trovare nuovi stimoli. Sono contentissimo di essere qui a Bormida, è davvero una società con i fiocchi che merita tantissimo. Tutte le persone del paese ci mettono anima e corpo in questo sport. Speriamo di ricambiare quanto loro ci stanno dando”.

Giungendo a Bormida, il battitore ha dovuto adattarsi ad un nuovo impianto. “Questo campo è completamente diverso rispetto a tutti gli altri sferisteri in cui ho giocato. In primis perché la battuta è alla piemontese; io ho sempre battuto con il campo alla ligure ed essendo mancino mi avvantaggiava. Mi sono dovuto adattare e per adesso sta andando bene; non pensavo, e probabilmente non lo pensavano neanche gli avversari, che potessi adattarmi così velocemente a questo campo. Infatti stiamo mettendo in difficoltà tutti quelli che arrivano a giocare qua. Però devo ancora giocare tanto e migliorare ancora” conclude Dutto.

Enrico Panero, dopo soli tre giochi, è stato chiamato a prendersi sulle spalle la squadra e lo ha fatto mettendo in mostra anche alcune buone giocate, forte della sua esperienza passata nel ruolo, impegnando la squadra avversaria, capolista della Serie A. “Quando giochi contro un campione come Max c’è poco da fare – afferma -. Noi abbiamo giocato tranquilli, sapevamo che la partita ormai era quasi scritta. Quindi alla fine sono uscite delle belle giocate, abbiamo fatto tanti 40 pari alla unica e poi, quando era il momento di chiudere, lui cambiava marcia. Comunque gli siamo stati vicini, in una partita importante, con un bel pubblico”.

“Quest’anno siamo contenti, anche perché abbiamo fatto delle prestazioni, con tante partite giocate sul filo di lana. Quindi il pubblico viene volentieri, a vedere begli scambi e battute profonde. Lo spettacolo non manca” afferma Enrico, che per quanto concerne la sua carriera, la riassume così: “Sono tre anni che faccio la spalla, prima ho sempre fatto il battitore fin dalle giovanili. Ho giocato tanti anni per la Caragliese, poi qualche anno a Monastero di Dronero e un anno a San Biagio di Mondovì. Poi, per problemi di infortuni e per il lavoro ho deciso di smettere di fare il battitore. Ora provo da spalla, ma è comunque difficile”.

“A questo punto non ci nascondiamo. Come obiettivo minimo avevamo puntato alla salvezza, dato che siamo una squadra giovane e giochiamo su un campo alla piemontese con battitore mancino, quindi non sapevamo fino a che punto potevamo arrivare. Le prestazioni ci sono state, quindi ora con il lavoro che abbiamo fatto e stiamo facendo speriamo di proseguire così”.

I risultati della 10ª giornata:

FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo-Pallapugno Albeisa 9-6

Araldica Castagnole Lanze-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-6

Bormidese-Nocciole Marchisio Cortemilia 6-9

Roero Isolamenti Canalese-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 3-9

Alusic Merlese-Virtus Langhe 2-9

La classifica: Nocciole Marchisio Cortemilia 9, FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo, Araldica Castagnole Lanze 7, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 6, Roero Isolamenti Canalese, Virtus Langhe 5, Acqua San Bernardo Subalcuneo, Bormidese 4, Alusic Merlese 2, Pallapugno Albeisa 1.

Il programma dell’11ª giornata:

sabato 4 giugno ore 20.30 ad Alba: Pallapugno Albeisa-Araldica Castagnole Lanze

sabato 4 giugno ore 20.30 a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alusic Merlese

domenica 5 giugno ore 20.30 a Dolcedo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Bormidese

domenica 5 giugno ore 20.30 a Cortemilia: Nocciole Marchisio Cortemilia-FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo

lunedì 6 giugno ore 20.30 a Dogliani: Virtus Langhe-Roero Isolamenti Canalese