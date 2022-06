Borgio Verezzi, il nuovo Puc diventa operativo. Il sindaco Dacquino: “Risultato storico”

Borgio Verezzi. Disco verde finale per il Piano Urbanistico Comunale di Borgio Verezzi, che era stato approvato ai primi di marzo dalla giunta regionale dopo un lungo iter progettuale e amministrativo sulla nuova pianificazione territoriale per la località del ponente savonese.

Il Puc di Borgio Verezzi è finalizzato principalmente a consentire interventi volti alla riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente, per ridurre al massimo il consumo del suolo, grazie al recupero di edifici e immobili presenti. Il piano, inoltre, prevede la tutela delle peculiarità dei suggestivi centri storici di Borgio e di Verezzi, per conservare il patrimonio storico che rappresenta un importante valore culturale e anche di richiamo turistico.

Infine, il Puc prevede il potenziamento di aree verdi, che miglioreranno la vivibilità del borgo ligure e consentiranno di praticare attività ludiche e sportive all’aperto.

Ora, l’atto ufficiale dall’ente regionale che stabilisce l’entrata in vigore da domani, mercoledì 15 giugno, del nuovo Puc comunale. Tra marzo e maggio è stato effettuato l’ultimo screening tecnico-procedurale anche in relazione alla variante al PTCP, il Piano Paesaggistico, con l’inserimento delle modifiche indicate negli elaborati cartografici e normativi del Piano Urbanistico.

“E’ il passaggio finale di un risultato storico per Borgio Verezzi, mirato a diverse progettualità di riqualificazione e protezione del nostro territorio – ha detto il sindaco Renato Dacquino -. Con questo documento e strumento operativo potremo dare soluzione all’ex hotel lido e all’Rta di via Trento Trieste, avviare il percorso operativo per la passeggiata a mare e per le piazze da migliorare, insomma le azioni e gli interventi in programma per un completo restyling del nostro territorio e guardare con fiducia al futuro”.

“Questo, inoltre, senza dimenticare le opere di rigenerazione urbana e il relativo parco urbano nell’ex cava, il Pnrr linea B per i piccoli borghi e la scuola materna” ha concluso.