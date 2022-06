Borgio Verezzi, continua la polemica sulla scuola: cantiere abbandonato, salta l’inizio dell’anno scolastico

Borgio Verezzi. Gli alunni della scuola elementare e delle medie di Borgio Verezzi difficilmente potranno iniziare il prossimo anno scolastico nel consueto plesso di via Vittorio Veneto. Il cantiere avviato per i lavori di riqualificazione a seguito di un bando vinto dall’amministrazione comunale sono fermi da tempo e pare che, nonostante gli incontri con la ditta, rimarranno in stand by ancora per tanto tempo.

I ritardi sono stati oggetto di polemiche e prese di posizione della minoranza. Ora, sembra che le prime preoccupazioni sui rischi per l’inizio delle lezioni siano diventate realtà.

L’amministrazione comunale è in pressing costante sulla ripresa del cantiere, ma ormai è al lavoro sulle alterative: certi gli spazi a Villa Zaveria, che già ospita i bambini nel suo programma extra-scolastico, mentre per Villa Quies si è ancora in attesa dell’autorizzazione, oltre alla possibilità che una parte delle classi siano momentaneamente trasferite nelle scuole di Pietra Ligure.

Fumata nera negli ultimi incontri tra Comune e Direzione Lavori, mentre è di pochi giorni fa la riunione tra la delegazione dell’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e la stessa amministrazione comunale di Borgio Verezzi, proprio per mettere a punto un piano in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2022-2023.

“La nostra scuola rappresenta un punto di riferimento per la nostra zona (per qualità didattica, ambiente esterno e strutture): negli anni si è evidenziata la necessità di manutenzione e di interventi mirati per migliorare la qualità degli ambienti, con l’opportunità di un finanziamento statale finalizzato al miglioramento strutturale ed energetico del plesso” ribadiscono dal Comune in una lettera aperta.

“Il cantiere attualmente risulta in evidente stato di abbandono, con varie criticità che sono state rilevate e sempre segnalate: ad oggi recuperare il tempo perso e riavviare l’intervento sembra improbabile, in quanto le inadempienze dell’impresa sono a nostro giudizio significative: è opportuno e urgente lavorare con tecnici, legali ed esperti esterni per trovare una soluzione adeguata e si sta anche valutando la possibilità di avviare i lavori con una nuova impresa (la gara a suo tempo aveva fornito una graduatoria dalla quale poter attingere per sostituire la ditta), ma è necessario verificare la possibilità concreta del subentro e i tempi tecnici, le date del possibile inizio/fine lavori e la possibile revisione dei costi” precisano ancora dall’amministrazione comunale.

“L’amministrazione assicura il massimo impegno, come sempre fatto, per garantire il benessere dei ragazzi e un percorso scolastico di qualità, qualunque sarà la soluzione adottata. E conferma massima trasparenza su tutti gli atti e massima attenzione sulle esigenze degli alunni e delle loro famiglie” conclude il Comune.