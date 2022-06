Borghetto, vandalizzata la Panchina dell’Amore: l’autore individuato grazie alle telecamere

Borghetto Santo Spirito. È stato vandalizzato con alcune scritte il grande cuore di Piazza Pelagos.

Grazie al nuovo impianto di videosorveglianza, è stato possibile individuare prontamente l’autore dell’atto vandalico. Le immagini delle telecamere hanno permesso di ricostruire l’evento avvenuto alle 00.12 del 15/06.

“Dai filmati – riferisce il sindaco Giancarlo Canepa – si vede un adolescente in evidente stato di ebbrezza che, dopo aver trascorso una serata in spiaggia insieme ad altri sei coetanei, di cui due ragazze, prima si avvicina alla struttura e poi, dopo averla imbrattata con diverse scritte, dà anche di stomaco nelle sue immediate vicinanze. Raggiunto successivamente dagli amici si allontana con uno di essi in direzione Loano”.

“Un episodio spiacevole – dichiara Canepa – la mancanza di senso civico è purtroppo dilagante e non può essere tollerata”.

Sono al vaglio della Polizia Locale le conseguenti iniziative da adottare.