Borghetto, al via il Canepa Bis: Veronica Ragazzo eletta presidente del consiglio comunale

Borgetto Santo Spirito. Ha preso il via ufficialmente ieri sera, con la prima adunata del nuovo consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito, la seconda amministrazione targata Giancarlo Canepa.

Come di prassi, l’assemblea è stata chiamata a convalidare gli eletti. Nell’occasione, è avvenuta anche la surroga del consigliere di minoranza Pier Giorgio Giraldi, che ha deciso di dimettersi prima ancora dell’esordio in consiglio. Al suo posto è entrato Gianfranco Sarpero.

Il sindaco Canepa ha dato il “bentornato ai consiglieri confermati ed il benvenuto ai nuovi eletti” augurando a tutti buon lavoro. Alessio Reale, che con tutta probabilità sarà il capogruppo della lista di minoranza “Borghetto Domani”, ha sottolineato due dati emersi dall’ultima tornata elettorale: “Uno è la netta affermazione della maggioranza, cosa per cui ci complimentiamo ancora. L’altro è l’elevato astensionismo, che deve far riflettere. Sicuramente potrà spingere la gente ad interessarsi di più alla politica una dialettica più sana tra maggioranza e opposizione, ma ciò non significa che abdicheremo al ruolo di controllo che ci spetta come minoranza. Ma vogliamo collaborare. Saremo duri e intransigenti quando servirà e le nostre posizioni saranno distanti ma saremo pronti a collaborare quando le posizioni saranno più vicine, sempre per il bene della cittadinanza”.

Dopo il giuramento del sindaco e la comunicazione della composizione della giunta, è avvenuta la nomina del presidente del consiglio comunale: con 13 voti è stata eletta Veronica Ragazzo. Di seguito, tutte le nomine e gli incarichi affidati ad assessori e consiglieri.