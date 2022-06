Borghetto 2022, Veronica Ragazzo al fianco di Giancarlo Canepa: “Outdoor e sport per far crescere il paese”

Borghetto Santo Spirito. È mamma di due bambini di 13 e 7 anni, dieci anni fa ha dato vita alla sua impresa di pulizie e oggi ha deciso di mettersi in gioco per dare il suo contributo attivo nella città in cui è nata e cresciuta. Lei è Veronica Ragazzo, ha 34 anni ed è candidata come consigliere comunale nella lista capitata dal sindaco uscente Giancarlo Canepa alle prossime elezioni amministrative di Borghetto Santo Spirito.

“È in assoluto la mia prima esperienza politica – racconta Ragazzo – e per iniziare mi piacerebbe portare in Comune le idee di una semplice ragazza di 34 anni. A Borghetto ci sono nata e cresciuta. È la città dove ancora oggi passo la maggior parte del tempo, sia per piacere personale ma anche per motivi di lavoro”.

Dalla sua attività lavorativa, messa in piedi con tenacia e passione, Ragazzo ha imparato il valore aggiunto del lavoro di squadra: “Durante questi dieci anni di formazione – prosegue la candidata di ‘Borghetto C’è -, ho imparato molto sia dal punto di vista professionale che umano. Ho capito quanto sia importante creare un ambiente di lavoro sereno. La sinergia tra le persone è indispensabile per cercare di ottenere i risultati che vogliamo”.

Un bagaglio umano e professionale che la giovane candidata intende mettere a disposizione del progetto amministrativo del sindaco uscente Giancarlo Canepa e di tutta la città: “Non voglio fare grandi promesse – continua -, ma posso garantire la mia determinazione a fare bene per Borghetto, la massima serietà e tanto impegno”.

E dal punto di vista dei progetti da mettere in campo per cercare di migliorare la città, a Ragazzo non mancano le idee: “Credo tantissimo nell’outdoor come opportunità di sviluppo per il turismo – conclude -. Se i cittadini me ne daranno l’opportunità, coglierò l’occasione per puntare molto anche sullo sport come elemento qualificante dell’offerta turistica di Borghetto Santo Spirito”.