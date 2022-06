Bollette luce e gas, truffatori in azione: falsi operatori propongono contratti di Regione Liguria

“Regione Liguria comunica a cittadini e imprese di non aver autorizzato alcuna società a proporre contratti di fornitura gas o luce per proprio conto, né di aver attivato convenzioni di alcun genere in materia che possano in qualche modo coinvolgere l’ente regionale”.

Il comunicato dell’ente regionale è arrivato questa mattina dopo la segnalazione di alcuni casi sospetti.

Secondo quanto appreso, truffatori in azione approfittando dei rincari energetici, con l’obiettivo di raggirare i malcapitati.

“Si raccomanda pertanto di prestare la massima prudenza, a fronte di molteplici segnalazioni di cittadini su telefonate di ipotetiche società che proporrebbero contratti di fornitura gas o luce millantando di operare per conto di Regione Liguria”, conclude la nota.

Sui diversi episodi indicati sono in corso accertamenti da parte delle stesse forze dell’ordine.