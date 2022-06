Bilancio Asl2, solo Cairo favorevole: Savona, Albenga e Finale contrari

Savona. Tre voti contrari e uno a favore. E’ l’esito della votazione da parte dei presidenti dei distretti sociosanitari della provincia di Savona al bilancio di Asl2. Nel dettaglio, Savona (l’assessore al Welfare Riccardo Viaggi), Albenga (il sindaco Riccardo Tomatis) e Finale (assessore Clara Bricchetto) hanno espresso parere contrario, invece Cairo (il sindaco Paolo Lambertini) favorevole.

I contrari hanno spiegato che il “bilancio è l’espressione della programmazione politica della Regione che non sta dando risposte alle esigenze dei diversi territori“. L’assessore Brichetto ha sollevato il tema del punto nascite di Santa Corona esprimendo le preoccupazioni dell’intero territorio. Il sindaco Lambertini si è espresso favorevolmente affermando che la votazione si riferiva ad un documento tecnico.

“Il bilancio è tecnicamente sicuramente ineccepibile, ma noi dobbiamo dare il nostro parere politico. Questo documento è, infatti, espressione tecnica delle scelte programmatiche della Regione, fatte autonomamente e senza mai coinvolgerci. Io non vedo quello che la comunità che rappresento si sta aspettando da tempo, sia per l’ospedale di Albenga che per la sanità territoriale. Ma non è solo la nostra realtà a essere in forte sofferenza. Se guardo alla nostra provincia io vedo un Ospedale Santa Corona in sofferenza cronica – sofferenza che si acutizza nel periodo estivo – e che potrebbe essere risolta dotando il Santa Maria di Misericordia (che ricordo essere un ospedale nuovo e funzionale) di un presidio per la gestione delle emergenze. Vedo che gli accertamenti diagnostici prevedono liste di attesa lunghissime ed anzi per alcuni esami non vengono neppure presi appuntamenti. Vedo tempi per interventi chirurgici del tutto inaccettabili e pazienti che, di conseguenza, sono costretti a migrare verso altre regioni. Vedo professionisti della sanità che stanno emigrano verso altre regioni impoverendo, di conseguenza, la nostra offerta”.

Fa eco l’assessore savonese Viaggi che spiega la motivazione che l’ha portato a votare No: “Per quanto ci sia in oggi un rapporto costruttivo con il direttore generale di Asl Marco Damonte Prioli su tutti i temi principali, le criticità sono evidenti e le parole devono concretizzarsi con i fatti“. La richiesta è ancora quella di essere ascoltati: “E’ necessaria una politica regionale che tenga conto delle esigenze dei territori. Abbiamo voluto sottolineare la nostra insoddisfazione”.