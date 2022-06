Biffa di Noli, Gilda di Varazze e Covo di Finale: ai Golden Beach tornano dj, personaggi e atmosfere di templi ormai chiusi della vita notturna

Albisola Superiore. Si chiama Disco Estate questa serie di incursioni nel ricco programma delle discoteche della provincia di Savona, tornate a piena vita dopo la stagione buia del lockdown. Voglia di incontrarsi, stare insieme, ballare.

Cominciamo dai Golden Beach di Albisola Superiore, gioiello nella vita notturna del Nord Italia, dove Giancarlo Bruzzone e Giacomo Canale, che in questo settore non hanno certo bisogno di presentazioni, si sono inventati Old But Gold, una serie di serate (sempre al mercoledi) per ricordare i fasti, le atmosfere e i personaggi (con dj, barman e gestori) di locali che hanno fatto la storia della dance e che oggi sono chiusi. La passione è sempre la stessa e questo consente di partecipare a serate ben vive, non solo di ricordi che da soli potrebbero appannare l’atmosfera Golden.

Sì, vecchio ma buono e non potrebbe essere altrimenti quando si parla di templi della dance come La Biffa di Noli (celebrata il 22 giugno con i dj Nick Leder e Roberto Ilardi), il Gilda di Varazze (ieri sera, 29 giugno) e il Covo di Finale Ligure (6 luglio).

Il Gilda era la punta di diamante del Kursaal Margherita, all’ultimo piano, e solo il nome fa venire i brividi al pensiero della Riviera quando era la Riviera. Ieri sera c’erano per il Gilda il dj Sergio Fazio e il patron Carlo Scamardella, poi tutti i protagonisti del format del mercoledì: il dj residenti Walter Cancellero, più noto come Candy, il vocalist Max Voice e il dj Davide Grandi, che da solo varrebbe il prezzo del biglietto.

A proposito, un po’ di info per questi mercoledì: cena alle 20.30 (30 euro), ingresso discoteca dalle 22.30 (10 euro). Per chi volesse saperne di più il numero a cui rivolgersi è 393 3341734.

Mercoledì Old But Gold a parte, i Golden Beach come discoteca sono aperti al venerdì e al sabato sera.