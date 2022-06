Bergeggi, in arrivo Federico Buffa: lunedì 20 giugno sarà presente alla presentazione dell’almanacco 2022 stilato da “La Giovane Italia”

Bergeggi. Lunedì 20 giugno nella bellissima cornice del resort “Dominio Mare” di Bergeggi andrà in scena un evento benefico promosso da “La Giovane Italia”, asssociazione che si occupa di tracciare i giovanissimi sportivi più promettenti.

La serata inizierà alle ore 19 con la presentazione del nuovo “Almanacco La Giovane Italia 2022” da parte di Paolo Ghisoni con la presenza di molti addetti ai lavori, tecnici e calciatori di Genoa, Sampdoria, Spezia e Entella per poi proseguire, intorno alle 20, con una chiacchierata aperta in compagnia di un fuoriclasse del giornalismo sportivo come Federico Buffa. A presentare la serata sarà Roberta Noè.

Per partecipare all’evento sarà possibile scegliere tra alcune opzioni, questo con le indicazioni e la conferma per l’ingresso che verranno inviate successivamente via mail.

Opzioni disponibili (prezzi a persona):