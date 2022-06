Beach Volley, stage con la Nazionale per Giorgia Botta dell’Albisola Pallavolo

Non solo soddisfazioni sul parquet, al termine di una stagione in cui spicca la vittoria del campionato di Serie C femminile. Per Giorgia Botta, la stagione da incorniciare prosegue anche sulla sabbia.

L’atleta dell’Albisola Pallavolo ha infatti preso parte a uno stage di allenamento collegiale che rappresenta una tappa della selezione volta a comporre la squadra Nazionale under 20 femminile di beach volley.

Botta è l’unica rappresentante di una squadra ligure convocata dal tecnico Caterina De Marinis. Gli allenamenti, iniziati la scorsa settimana a Formia, si sono conclusi ieri.

Nella foto, Giorgia Botta ed Elisa Valdora, lo scorso anno vicecampionesse italiane di beach volley.