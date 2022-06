“Beach Party”, l’agente di Jova: “Albenga ferita aperta. Lorenzo ha voluto a tutti i costi questa data e si farà”

Villanova-Albenga. “Non esiste nessun tipo di difficoltà. Tutto sta procedendo per il meglio e il grande concerto all’Ippodromo dei Fiori di Villanova si farà”.

La conferma arriva direttamente dall’agente di Jovanotti e produttore del tour, Maurizio Salvadori, raggiunto telefonicamente dalla redazione di IVG.it di rientro dalle prove del “Jova Beach Party” in programma a Lignano il prossimo 2-3 luglio.

Dopo i sindaci di Albenga e Villanova (QUI l’articolo), a spazzare via i dubbi di un possibile annullamento dell’ultimo minuto ci ha pensato direttamente il management del cantante, che “non vede l’ora di esibirsi nella ‘sua’ Albenga”.

“Sono di ritorno dalle prove di Lignano e posso garantire che Lorenzo è carico e pronto ad iniziare il suo tour che sicuramente passerà anche dalla Liguria”, – ha dichiarato Salvadori, senza lasciar spazio ad eventuali altre interpretazioni.

“Confermo, infatti, che al momento non esiste alcun tipo di problema e non abbiamo riscontrato difficoltà. Tutto sta procedendo per il meglio, come prestabilito. Abbiamo lavorato molto per mettere a punto tutti i dettagli, in particolare quello legato a logistica, viabilità e parcheggi”, ha proseguito.

Anche perchè, stando alle parole del manager, la realizzazione della data albenganese (Villanova) è una priorità per lo stesso Jovanotti.

“Ad Albenga, come tutti sanno, Lorenzo ha fatto il militare ed è particolarmente legato a quel luogo. L’annullamento di 2 anni fa (2019) è una ferita aperta, a cui si aggiunge la tappa di Vasto, anch’essa saltata ma per altre motivazioni. Potremmo definirli i classici sassolini nella scarpa, che volevamo toglierci”, ha aggiunto ancora Salvatore.

“Purtroppo la Liguria può vantare spiagge bellissime, ma non sono particolarmente grandi, almeno non abbastanza da permettere la realizzazione di un ‘Beach Party’. Per questo abbiamo deciso di optare per la soluzione Ippodromo: si tratta di un’eccezione alla regola per noi, ma che Lorenzo ha voluto pur di realizzare l’evento in Liguria e in particolare ad Albenga”, ha concluso l’agente di Jova.