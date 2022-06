Borghetto Santo Spirito. Una battuta “mal riuscita”, frutto probabilmente della tensione della serata e dalla “intraprendenza” dell’avversario, che si è subito dimostrato molto battagliero, ma che ha comunque innescato una fila di polemiche. E’ quella pronunciata dal Giancarlo Canepa, primo cittadino uscente e candidato sindaco di Borghetto Santo Spirito, durante il confronto organizzato da IVG.it e tenutosi lunedì scorso al Salone delle Feste.

A ricostruire la fila di battute è Pier Giorgio Giraldi, avversario di Canepa quella sera e nella corsa elettorale. A inizio serata, Canepa ha definito Giraldi “parafarmacista” (in riferimento al fatto che è titolare di una parafarmacia in corso Europa). Giraldi ha voluto precisare che il termine “parafarmacista non esiste. Esiste il farmacista che lavora in parafarmacia e il farmacista che lavora in farmacia”. E poi, sempre rivolto a Canepa, ha ironizzato: “È come se io ti chiamassi paraelettricista”.

A questo punto Canepa ha detto: “Basta che non mi dai del paralitico”. Un evidente (e mal riuscito) tentativo di giocare sull’assonanza del prefisso che, secondo Giraldi, ha scatenato “risate (poco gradevoli) del pubblico di fede canepiana” e, soprattutto, qualche polemica. Molti, infatti, hanno ritenuto la battuta di Canepa a dir poco di cattivo gusto: “Come se essere paralitici fosse un’offesa”.

I membri di “Borghetto Domani”, la lista che sostiene Giraldi, hanno definito l’affermazione di Canepa “uno spiacevole scivolone” e poi hanno aggiunto: “Vorremmo che porgesse delle scuse e che un po’ si vergognasse, perché, se si hanno tali sentimenti nei confronti dei disabili, non si merita più l’onore di essere sindaco”.

Dal canto suo, Canepa afferma: “In relazione alla infelice dichiarazione da me fatta durante un battibecco con il candidato sindaco Giraldi in occasione del faccia a faccia di lunedì scorso non posso ovviamente che chiedere scusa. Un sindaco dovrebbe dare sempre il buon esempio, in questi anni l’ho sempre fatto. Chi mi conosce sa bene che non sono quel genere di persona che si permette simili esternazioni e quanto sia lontano dal mio essere quel genere di espressione. La mia storia lo può testimoniare, così come l’impegno che ho sempre profuso verso le persone fragili, soprattutto durante il mio mandato da sindaco. Purtroppo, anche se non vuol essere una giustificazione, mi sono fatto trascinare in una discussione poco edificante. Me ne dispiace sinceramente ma spero di continuare ad essere giudicato per le mie azioni più che per una singola espressione infelice che non rispecchia assolutamente la mia natura”.

Borghetto 2022, il dibattito tra i candidati sindaco

“Purtroppo durante il dibattito dell’altra sera avrei preferito parlare del mio programma e di quanto realizzato durante il mio mandato ma l’atteggiamento palesemente provocatorio del mio avversario lo ha reso più complicato. Mi auguro che anche lui si scusi per aver paragonato la mia amministrazione alla pandemia soprattutto in considerazione dei dolorosi lutti sofferti dalla mia comunità nei periodi più cupi del Covid”.