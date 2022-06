Basket Loano, un tifosissimo Vaccarezza esulta per la Serie C: “Ci siamo e adesso ci restiamo”

Loano. Ieri i ragazzi di coach Taverna hanno potuto chiudere in bellezza la stagione riuscendo a chiudere la pratica in Gara 3: Cogorno battuto ed è Serie C Silver.

Trovandosi in vantaggio di ben 18 punti a pochi secondi dal termine, in campo non si è più giocato ma si è vista solo la gioia per questo importantissimo risultato: giocatori in delirio con una panchina che fremeva dalla voglia di sentire il suono della sirena, potendo poi raggiungere il quintetto e festeggiare la promozione.

Poi è arrivata e la festa ha avuto inizio, con l’ingresso di numerosi loanesi venuti a fare il tifo che hanno contribuito a creare una bellissima atmosfera sportiva.

Tra di questi c’è stato anche Angelo Vaccarezza, ex sindaco della città e ora in Regione come consigliere, diventando uno degli uomini di fiducia del presidente Giovanni Toti.

Se durante la partita è stato decisamente acceso per l’entusiasmo che uno sport meraviglioso come il basket sa creare, al momento della festa la sua euforia era alle stelle: “Per me il Basket Loano è qualcosa che ho nel sangue avendoci giocato e vedendo mio figlio nella rosa di questa squadra. Li ho seguiti tante volte, sfiorando la promozione con tante delusioni per delle finali che dovevamo vincere, ma ora come diceva una maglietta che per scaramanzia non abbiamo rifatto: C siamo, e adesso C restiamo!“

Una città che quest’anno ha visto ancora una volta lo sport come una sua eccellenza, testimone il seguito che hanno avuto le associazioni sportive del territorio. Dopo la promozione della San Francesco Loano, rifondata da appena un anno, ora Vaccarezza ha potuto gioire di un altro successo: “La partita è stata giocata con grande correttezza e ognuno è andato a complimentarsi con l’altro, come giusto che sia. Loano è la capitale dello sport, il CONI l’ha insignita così per il numero di impianti in apporto ai cittadini. Questo è stato l’anno del calcio, ma ora anche del basket: sportivamente, grande Loano“.