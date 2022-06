Basket. Loano, ce l’hai fatta: è Serie C. L’intervista festante a coach Taverna e Mattia Martino

Loano. La Gara 3 della finalissima per i campionati regionali di Serie D, occasionalmente svoltasi al Pala Guzzetti, ha portato ad un grande risultato per lo sport savonese: il Basket Loano vince 70 a 52 contro Villaggio sport di Cogorno e vola in Serie C.

Una partita dove gli ospiti sono partiti meglio, ma al momento del sorpasso è stata una lotta per mantenere loanese il parziale.

Alla sirena una grande festa in campo, con la discesa in campo di un numeroso pubblico che ha sostenuto i propri giocatori, con un coach al settimo cielo come Alessandro Taverna.

Quest’ultimo ha parlato assieme ad uno dei protagonisti dell’incontro, il giovane classe 2004 Mattia Martino, per il quale ha solo parole di stima: “Lavoriamo insieme da quando lui è piccolino, prendendo la sua squadra. Ha fatto veramente una grande partita, come tutti gli altri: ognuno di loro ha dato l’anima per sfatare un tabù”.

Un grande contributo lo si è avvertito anche dalle tribune: “La cosa più bella è aver visto tutti questi ragazzi delle giovanili che sono venuti a tifare per noi: è proprio questo lo scopo di ogni Prima Squadra”.

E mentre il coach raggiunge i suoi giocatori, venendo più volte solleticato dal farlo, rimane la soddisfazione del giovane Martino: “Dopo un brutto inizio di partita sono riuscito a rimettermi in gioco con la testa, dando tutto quello che avevo. Il momento più bello è stato all’ultimo quarto, quando ho fatto 7 punti di fila e gli avversari non ci hanno più capito niente. Credo si sia visto quello che abbiamo fatto, sono tanti anni che cerchiamo tutto questo e ce l’abbiamo fatta”.