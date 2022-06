Basket, l’alassino Tommaso Merello avanza alle Finali Nazionali Under 19

L’alassino Tommaso Merello, capitano di Campus Piemonte, è arrivato alle Finali Nazionali Under 19.

Dopo essere arrivata seconda in Regione, Campus ha superato Trieste allo spareggio guadagnandosi l’ammissione alle ambite finali.

A Ragusa, sede delle finali, si sono ritrovate le 16 migliori squadre italiane: al termine del Girone A i piemontesi arrivano secondi dietro Oxigen (gara persa ai supplementari) e davanti a Cremona e Salerno.

Entrati nelle migliori 12 si vince anche con Napoli, ma College Borgomanero infrange il sogno di entrare nelle Top 4 e chiude una stagione comunque da ricordare.

Per Tommaso termina così una stagione iniziata in ritardo, senza la possibilità di allenarsi in estate a causa di un infortunio dal quale ne è completamente uscito da gennaio in poi, dove si è ripreso tutto il tempo perso arrivando alle Finali Nazionali e completando il ciclo nelle categorie giovanili.

Ora per lui si spalancheranno le porte del mondo Senior.