Baseball, Cairese a “mille” alla fine del girone di andata

La Cairese chiude il girone d’andata imbattuta vincendo contro i Bees di Avigliana. Partente Baisi in coppia con Marenco , in prima base Berretta, in terza Bloise e a difendere la zona centrale Franchelli e Garra, in campo esterno Ferruccio, Ceppi e Gandolfo, battitore designato Bonifacino.

I Valbormidesi confermano il momento favorevole in attacco e vanno subito a segno, 8 punti nelle prima due riprese, vantaggio che aumenta sino al quarto innings sfruttando le lunghe battute da extra base di Ceppi , Ferruccio e Berretta . Sul fronte difensivo ancora una ottima prestazione di Baisi e Castagneto supportati egregiamente da tutti i reparti dal diamante.

Non cambia l’inerzia con l’inserimento di Buschiazzo, Leoncini, Bruno e Bussetti e la gara scivola via senza particolari emozioni, Avigliana 0 Cairese 15 risultato sin troppo severo per una Avigliana che mostra buoni fondamentali, ma paga lo scotto della giovane età media.

Dopo la pausa prevista per i recuperi il campionato riprenderà il 12 Giugno a Torino contro i Desperados per la prima giornata del girone di ritorno.

Risultati dalla giornata

Avigliana Bees vs Cairese 0-15

Brothers vs Castellamonte 0-5

Cubs Grizzlies vs Sanremo 1-12

Mondovi vs Desperados 10-1

Ottima prestazione dei giovani Cairesi Under 12 grazie alla quale, sul diamante casalingo, riescono a strappare una vittoria per niente scontata contro i Cubs di Albisola che hanno risposto colpo su colpo. Sul monte parte Ponzone in batteria con Malatesta, in prima base Beltrame, Pacenza in seconda base, interbase Aiace, terz bse Sechi a difendere il campo esterno Celaj Ricci e Totraku.

Nella seconda ripresa i padroni di casa conducono per 7 a 4 ma, la pronta reazione dei Cubs ribalta la situazione portando il punteggio sull’ 8 a 7. Si arriva alla quarta ripresa e i ragazzi di Bellino sfruttando le valide di Aiace, Sechi , Beltrame e Malatesta si riportano in vantaggio.

Come da copione è il momento dell’avvicendamento e fanno il loro ingresso nella gara: Barbero, Marzulli, Santaguida, Iones, Minetti, Di Dio, Mallarini e i fratelli Picciotto Ettore e Arianna. Nell’ultima ripresa si ritrova l’equilibrio e le formazioni segnano un punto a testa, la partita finisce 15 a 10 per i padroni di casa. Gara piacevole che ha entusiasmato il folto pubblico per le diverse valide prodotte da entrambi i fronti e per alcune pregevoli giocate difensive testimonianza di una crescita del livello che non può che soddisfare entrambi gli staff tecnici .

Prossimo impegno a Cairo il 12 Giugno contro i Rookies di Genova .