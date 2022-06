Bando Ata, ufficiale il ricorso di Sat e Iren: stop alla “nuova” raccolta rifiuti. Il Comune: “Grande amarezza”

Savona. Resta in stand-by la gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana di Savona. Come annunciato a marzo, infatti, questa mattina Sat ed Iren (arrivate terze nella graduatoria della gara svoltasi qualche mese fa) hanno presentato ricorso e hanno chiesto la sospensiva della gara, bloccando così l’affidamento alla “prima classificata” e cioè Egea, Docks Lanterna e Idealservice.

Il sindaco Marco Russo e gli assessori Barbara Pasquali (città vivibile) e Silvio Auxilia (società partecipate) confermano che “questa mattina, purtroppo, Sat con Iren (arrivata terza) ha confermato il ricorso contro la gara con richiesta di sospensiva, determinando così un inevitabile allungamento dei tempi”.

I punteggi assegnati erano stati i seguenti: Ati Egea Ambiente, Ideal Service e Docks Lanterna 100; Cfa società cooperativa 92; Iren e Sat 67,88. Consorzio Cfa è composta da Formula Ambiente Spa (sede a Cesena) e Rastrello Cooperativa Sociale (sede a Genova). La prima Ati è tra Ideal Service Soc.Coop (si occupa già di svolgere lo stesso servizio in Val Bormida), Egea Ambiente Srl (sede a Alba) e Docks Lanterna Spa (sede a Genova), la seconda (già annunciata a metà settembre) tra Iren Ambiente Spa e Sat Servizi Spa (già titolare del servizio di igiene urbana nelle altre località della provincia).

I tempi per il passaggio alla newco, dunque, rischiano di allungarsi considerevolmente, in attesa del pronunciamento della magistratura amministrativa. Russo, Pasquali e Auxilia commentano ancora: “C’è grande amarezza. I savonesi devono sapere che eravamo arrivati a un passo dalla soluzione di un problema molto sentito dalla città e di grande rilevanza anche ambientale: si era conclusa la gara e nel giro di poco tempo avrebbe potuto partire la nuova società con un nuovo sistema di raccolta differenziata e una più efficiente pulizia della città”.

Tutto ciò con possibili negative conseguenze sulla “tenuta” di Ata, che sta gestendo attualmente il servizio. A marzo, l’Ad Luca Tapparini aveva spiegato: “Ci eravamo già organizzati per sicurezza per arrivare a fine 2022. Se l’iter del ricorso procede rapidamente non ci saranno difficoltà per noi. Se la procedura dovesse allungare i tempi notevolmente è prematuro valutare gli scenari”.

In questo senso, rispetto ai prossimi passi sindaco e assessori affermano: “Noi continueremo con il nostro impegno per migliorare, con Ata, la situazione della città, pur nelle difficili condizioni date. Tuttavia non possiamo nascondere una profonda amarezza per il fatto che tale situazione sia dovuta a una società partecipata pubblica del territorio, come Sat”.

Da quando sarà operativa la newco si avvierà gradualmente il piano per la nuova gestione dei rifiuti. Una vera e propria rivoluzione nella città della Torretta, che comporterà, tra le principali novità, la raccolta porta a porta (ritiro, presso ciascun “civico”, dei rifiuti in determinati giorni e ore) e l’applicazione della tariffa puntuale (il contribuente pagherà in proporzione alla quantità di rifiuti prodotti).