Avvistamenti di cinghiali ad Albenga, continuano gli interventi di contrasto da parte del Comune: catturata una decina di capi

Albenga. Dopo gli avvistamenti di cinghiali nei pressi delle abitazioni di Vadino e nelle frazioni di San Fedele e Lusignano, continuano gli interventi messi in atto dall’amministrazione comunale per contrastare la presenza di ungulati sul territorio cittadino.

Il Comune è in costante contatto con gli agenti del servizio di vigilanza faunistica. Dopo l’ordinanza del sindaco Riccardo Tomatis e le iniziative dell’assessore all’ambiente Gianni Pollio in concerto con il funzionario Luca Sola grazie alla collaborazione dell’ufficio ambiente, nei giorni scorsi gli agenti del nucleo vigilanza faunistica regionale hanno catturato una decina di capi. Tale azione di contrasto continuerà in questi giorni e nelle prossime settimane.

L’amministrazione invita i cittadini a non dare cibo a questi animali e ad astenersi da tutti quei comportamenti che potrebbero attirarli vicino alle abitazioni (ad esempio l’abbandono dei rifiuti, in particolare la frazione umida, al di fuori dei cassonetti).