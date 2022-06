Autostrade, in A26 un nuovo cantiere nei prossimi giorni

Liguria. Nuovo cantiere in arrivo nei prossimi giorni sull’autostrada A26. A prevederlo è il piano condiviso con Regione e Anci: tra le stazioni di Ovada e Masone in direzione Genova, dal chilometro 20 al chilometro 14, sarà necessario attivare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta nel tratto compreso.

Tale cantiere sarà installato: dalle ore 20 di lunedì 13 alle 14 di venerdì 17 giugno; dalle ore 20 di lunedì 20 alle 12 di giovedì 23 giugno.

Gli interventi riguardano le barriere di sicurezza e consentiranno di riaprire la corsia di sorpasso attualmente chiusa e ripristinare il transito sulle tre corsie dal km 22 a Masone in direzione di Genova. I lavori sono stati programmati in questo periodo, in anticipo rispetto ai maggiori flussi previsti nella stagione estiva.

La nuova pianificazione – comunica Autostrade – rispetta i criteri generali già condivisi, pertanto anche questo cantiere verrà rimosso durante il fine settimana e in occasione della festività di San Giovanni Battista.