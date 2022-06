Aurora, ecco una coppia collaudata: Vallone ed Esposito approdano in giallonero

L’Aurora rinforza l’organico inserendo Federico Vallone e Claudio Esposito. Entrambi provengono dalla Priamar Liguria.

Si tratta di una coppia collaudata, visto che hanno condiviso le ultime due esperienze, a Mallare e con i savonesi rossoblù. In entrambi i casi, è stata promozione dalla Seconda Categoria alla Prima Categoria. Quest’anno, la Priamar Liguria guidata da Alessio Bresci ha vinto i play off superando il Borgio Verezzi in semifinale e la Spotornese in finale. Proprio Vallone ha firmato il goal decisivo.

Vallone andrà a rinforzare l’attacco giallonero mentre Esposito è la pedina che completerà il centrocampo a disposizione di mister Simone Adami.