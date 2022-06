Attenti al Tasso

“Sai che là corre il mondo ove più versi/ di sue dolcezze il lusinghier Parnaso,/e che ‘l vero, condito in molli versi, /i più schivi allettando ha persuaso./ Così a l’egro fanciul porgiamo aspersi/ di soavi licor gli orli del vaso:/ succhi amari ingannato intanto ei beve,/ e da l’inganno suo vita riceve.” Si tratta della terza ottava della Gerusalemme liberata del Tasso, opera conosciuta in tutto il mondo e confermata come immortale dai programmi dei nostri licei e dagli insegnanti della disciplina anche se, per ammissione di molti professionisti del settore, sono pochi quelli che l’hanno letta integralmente. Non ci interessa in questa sede argomentare sull’imprescindibilità della lettura dell’intero testo né intorno al suo valore artistico, questioni che lasciamo ai teorici della didattica e ai critici di settore, mi sembra però interessante affrontare una breve riflessione sul valore filosofico delle parole del Tasso che, un paio di secoli dopo, saranno riprese e condivise da un altro “mostro sacro” della nostra letteratura, Alessandro Manzoni. L’ottava si colloca all’inizio del poema, è parte fondativa della protasi nella quale l’autore presenta l’argomento del suo lavoro, la riconquista del Santo sepolcro da parte dei crociati guidati da il capitano Goffredo da Buglione, passa quindi, come da copione, ad invocare l’assistenza della Musa la cui figura, nel suo caso, s’ammanta di significato e valori cristiani, successivamente innalza la dedica encomiastica allo sponsor Alfonso II d’Este ma soprattutto, ed è questo ciò di cui ci occupiamo, presenta la prospettiva pedagogica nella quale si addipana la letteratura del Tasso.

Un veloce e compiaciuto sguardo alla sinestesia dei “molli versi” e subito incontriamo affermazioni dogmatiche che sottintendono assiomi granitici e originano un non detto estremamente esplicito. Mi riferisco al “vero condito in molli versi” che, in tale più commestibile fattezza ha “allettato e persuaso” anche i più schivi. Preliminarmente va precisato che il “vero” del Tasso è molto prossimo al “vero storico” manzoniano, un inscindibile connubio tra evento storico e ierofania cristiana. Già in questa premessa non si esplicita, dando prova di raffinata strategia di comunicazione subliminale inconsapevole, l’inattaccabile verità della quale è depositario l’autore, si da per assunto che lui abbia accesso al vero e suo compito sia quello di convincerne il lettore anche se poco disponibile. Nessun dubbio, le gambe sulle quali incede il poeta sono la storia e la fede, il suo passo è sicuro, non resta che affidarsi alla sua mano e lasciarsi condurre. Sarei tentato di condividere l’affermazione del “Nietzsche colombiano”, il magmatico creatore di mille aforismi, Nicolas Gomez Davila quanto scrive che “La smania pedagogica è stata il consigliere delle peggiori sciocchezze della storia”, ma preferisco sottolineare che molto spesso accade che per pensarsi adeguati a un’alta funzione pedagogica ci si debba sapere abitati da solide verità da consegnare ai discepoli, accade a molti genitori e purtroppo, almeno dal mio punto di vista, ad ancor più numerosi docenti che, tragicamente per loro e per i loro figli, spesso sono anche genitori. Un simile porsi mi ricorda molto da vicino il “fanatico kantiano”, nulla di più pericoloso per l’intelligenza e la libertà. Mi sembra si possa affermare che l’essere percorsi da qualche dubbio sia segno di grande saggezza e di una cultura più meditata; non prospetto voragini di perplessità che possano generare situazioni di stallo, ma almeno una qualche disponibilità a lasciarsi mettere in discussione dagli altri e, ancor di più, da se stessi e dalla vita. Per quanto riguarda i “molli versi” preferisco affrontare l’analisi del parallelismo allegorico che il Tasso sviluppa nelle ultime rime dell’ottava, poiché il significato in chiave estetica ma sembra evidente.

Nel paragone che l’autore presenta assimila l’eleganza della confezione con il “soave licor” cosparso sull’orlo della tazza, l’intento pedagogico mi sembra lampante, quello che sottintende è che ci si rivolga a un pubblico che si lascia facilmente affascinare dalla confezione tanto da non prestare più tanta attenzione al contenuto. Questa è addirittura un’intuizione degna di un preveggente, sembra infatti che, dopo ben quattro secoli, il pubblico sia finalmente diventato quello che il poeta pensava come suo interlocutore di allora … oppure già a quel tempo la situazione era tanto malinconica? Va precisato che il Tasso era profondamente convinto che la sua fosse un’opera meritoria, proprio come il genitore che insegna al figlio a sguainare le unghie appena abbandonate le protettive mura famigliari poiché “il mondo là fuori” è feroce e spietato, certo, lo ammaestra perché sappia difendersi da chi, una volta lasciata la “zona protetta”, si aggira per il mondo con gli artigli spianati. Ma non è forse quello che si insegna che poi si denuncia come causa di un effetto che è causa dell’effetto prodotto dagli altri? Dopo questo solo apparente gioco di parole dedichiamoci al non detto degli ultimi versi. Intanto si parte dal presupposto che il lettore sia un “egro fanciul”, insomma, sia afflitto da una patologia che è compito dell’intellettuale curare. Di lettori sani nessuna speranza? O l’intento era di rivolgersi ai non lettori afflitti da analfabetismo di ritorno, in quel caso ecco spiegato il successo di quegli scrittori contemporanei che vendono proprio a chi potrebbe leggere qualunque cosa, ma è ancora altro il vero problema. La questione è, soprassedendo sul fatto che l’autore sia in possesso dell’adeguato farmaco, perché mai il sapore di un medicinale deve essere tanto più mefitico quanto più è efficace il prodotto?

Il sottotesto non sussurra, declama: tutto ciò che è piacevole è dannoso, ciò che è fonte di fatica e dolore ti permette di accedere al premio, la guarigione. Credo non esista convinzione più radicata e affermazione più cattolica di questa. Perché mai il farmaco non dovrebbe caratterizzarsi con un sapore gradevole? Già il fatto che la salute possa essere vista come un premio e non come un diritto la dice lunga, che debba essere meritata attraverso un percorso faticoso sviluppa il concetto, che qualcuno possa concedertela e che i suoi ministri siano in grado di condurti al momento dell’elargizione è l’inevitabile corollario. A questo punto ecco che l’ingannato dovrebbe essere grato all’ingannatore e, mi sembra ipotesi fondata, una volta guarito l’essere stato raggirato non produrrà alcun risentimento, anzi, nel farmaco è probabilmente sciolto anche un ulteriore medicamento che indurrà, nel tempo, lo stesso paziente risanato a comportarsi nel medesimo modo del suo salvatore. Sarà a causa del mio inguaribile ottimismo, o forse perché sono stato sempre molto fortunato nella mia attività di scrittore, regista e docente, comunque sono convinto che il lettore, chiamiamolo genericamente in questo modo ma non scordiamo le varie sfumature, riconosca la qualità proprio perché non è malato, a volte può essere distratto, ma spesso molto meno del presunto sciamano del sapere. L’onestà intellettuale di proporsi come ipotesi e occasione, nella dialettica di una reciprocità esistenziale che è l’unica forma di onestà intellettuale che riconosca, potrebbe forse riportare la cultura a essere piacevole non solo perché “ben confezionata” ma perché capace finalmente di parlare all’universo profondo che abita ogni essere umano, magari rigenerando quel “linguaggio dimenticato” di frommiana memoria che invece si traduce nel più consumato e stinto chiacchiericcio degli intellettuali contemporanei. Mi piace in chiusura ricordare le parole di Karl Popper: “La nostra pedagogia consiste nel riversare sui fanciulli risposte senza che essi abbiano posto domande, e alle domande che pongono non si dà ascolto”.

