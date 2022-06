Atletica Arcobaleno, riscontri positivi al Meeting di Primavera

Savona. Trasferta a Mondovì per una nutrita pattuglia Arcobaleno per il tradizionale Meeting di Primavera.

Occasione per ulteriori miglioramenti per Anna Crovetto (400 corsi in 57″81, prima volta sotto i 58″, ottava piazza nella classifica generale e seconda tra le allieve per la varazzina, seguita dal coach Franco Romano) e per gli ottocentisti Nicolò Reghin (1’53″85, quarto) e Lucrezia Mancino (settima in 2’15″64).

Sempre sugli 800 bene anche Samir Benaddi (quinto in 1’54″45) e l’allieva Alessia Laura (2’18″60, seconda di categoria).

Ottimo risultato per Marco Zunino sui 400, con un interessante crono di 48″87 che gli frutta il bronzo. Sui 400 buone prove per Stefano Oberti (51″90) e Mirko Morando (52″17).

Nel disco uomini terza posizione per Gioele Buzzanca, con un miglior lancio di 47,82. Sui 400 ostacoli Damiano Di Crescenzo realizza un positivo 57″51 chiudendo in settima posizione.

Citazione anche per Francesco Girardi (ottavo nel lungo con 6,36 metri e a 11″58 sui 100) e Siria Zemma che ha corso i 100 in 13″37.