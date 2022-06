Assessorato alla sanità Regione, Grande Liguria: “Ben venga il passaggio di testimone, ma vengano fatte le cose urgenti”

Liguria. “Ormai le contraddizioni, il cambio di idee è diventata una quotidiana consuetudine, perciò non ci sorprende che dopo due anni proprio chi ha rinunciato all’assessorato alla sanità, oggi si renda conto che così avanti non si può andare. Un proverbio recitava ‘meglio tardi che mai'”. A dirlo Grande Liguria in merito all’assessorato alla sanità di Regione Liguria.

“Oggi è il 25 giugno e ci aspettavamo la riapertura del punto Nascite a Pietra Ligure oltre a una soluzione alla situazione dell’emergenza nella provincia di Savona”, proseguono.

“Perché è impensabile, che si possa proseguire così. Per cui se non è mera battaglia politica, ma preoccupazione sincera per la situazione, ben venga il passaggio del testimone nell’assessorato della sanità alla condizione che vengano fatte le tante cose urgenti che in questi due anni sono rimaste lettera morta”, hanno concluso.