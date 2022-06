Assenza di rete a Sassello, Benveduti: “Inaccettabile, chiederò l’installazione di due nuovi ripetitori”

Sassello. “Chiederò l’installazione di due nuovi ripetitori sul territorio di Sassello perché non è possibile che ci siano ancora zone d’ombra che abbiano ancora la mancanza di segnale. A chi paga le tasse deve essere garantito un servizio essenziale come questo”. A dirlo è l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti a margine dell’inaugurazione del nuovo stabilimento de La Sassellese.

E prosegue sulla carenza delle infrastrutture digitali in Liguria: “E’ un problema molto diffuso nella nostra regione, non solo nell’entroterra ma anche sulla costa. Nel 2022 è un limite funzionale non avere rete, a partire dalla telefonata alla mamma fino alla chiamata al fornitore o al cliente”.

“Rinnoveremo bandi per la crescita delle aziende sulla digitalizzazione in modo da poter guardare al mercato straniero – ha concluso Benveduti -. Iniziamo a usare meglio i fondi che abbiamo. L’entroterra è una grande risorsa per tutta la regione e bisogna ‘sfruttarla'”.

Sulla questione interviene anche il presidente di Unione Industriali Angelo Berlangieri: “Se le istituzioni ci lasciano lavorare, ovvero ci danno la possibilità di fare gli imprenditori, accompagnandoci nel percorso, il territorio può vivere esperienze imprenditoriali di successo. Le risorse così, a differenza di quelle del Pnrr che andranno restituite, queste rimangono sul territorio moltiplicando la ricchezza. È sufficiente avere quindi la banda langa, risolvere i problemi infrastrutturali, perchè oggi se i lavoratori arrivano in ritardo non è perché non hanno voglia di lavorare ma perché rimangono bloccati nel traffico. Aiutateci, istituzioni – Berlangieri conclude con un appello -, in questa direzione e noi vi restituiamo storie di imprenditoria di successo”.