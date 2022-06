Asl2, si è svolto il corso sulle “Innovazioni tecnologie in urologia”

Savona. Si è tenuto questa mattina il corso organizzato dal reparto di urologia Asl2 di Savona e Pietra Ligure sulle “Innovazioni tecnologiche in urologia”.

“Da molti anni la Struttura Complessa di Urologia dell’ASL2 Savonese è all’avanguardia nella diagnosi e nel trattamento delle patologie genito-urinarie. In particolare, l’introduzione della brachiterapia come unico centro ligure tra i pochi in Italia, ha fornito un’importante opzione di trattamento mininvasivo per il tumore prostatico organo confinato. L’adozione del robot da Vinci ha permesso di eseguire interventi laparoscopici di altissima accuratezza e precisione per il trattamento del tumore prostatico e renale – ha spiegato il dottor Fabrizio Gallo -. La recente acquisizione del nuovo laser Moses ha consentito di ampliare il panorama di trattamento della patologia prostatica benigna e della calcolosi urinaria. Inoltre, di fronte al crescente aumento dell’età media dei pazienti, sempre più facilmente affetti da comorbidità e da terapie anticoagulanti, vengono impiegate tecniche mini invasive per il trattamento dell’ipertrofia prostatica senza necessità di anestesia”.

“Dal punto vista diagnostico, l’introduzione della tecnica fusion per la biopsia prostatica e di software per la ricostruzione 3D delle immagini radiologiche hanno consentito una maggior efficacia nella diagnosi e nella pianificazione delle procedure urologiche con un impatto positivo sulla loro efficacia e sul decorso clinico successivo”, ha proseguito.

“L’obiettivo di questo corso – dichiara il dottor Maurizio Schenone, Direttore della Struttura Complessa di Urologia ASL2 di Savona e Pietra Ligure -, è quello di presentare tali nuove tecniche e le loro applicazioni nell’ambito delle patologie urologiche, così come discutere le potenzialità della terapia farmacologica quando indicata”.