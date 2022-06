Savona. L’asfaltatura di via Nizza ha provocato ripercussioni sul traffico fino in Corso Tardy e Benech e via Stalingrado. Una mattinata in coda.

Ore di traffico congestionato. Lunedì, in più giorno di mercato settimanale, e primo di una lunga settimana che vedrà via Nizza interessata dai lavori di asfaltatura del manto stradale con viabilità a senso unico, nei tratti interessanti dal cantiere nell’ambito della riqualificazione del tratto a mare.

Asfaltatura che non durerà solo una settimana. Questa è la prima fase, fino a sabato 18, poi ci sarà la seconda, fino al 25 giugno. “Ci rendiamo conto dei disagi che si aggiungono a una situazione già difficile – aveva dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi -. Ci siamo attrezzati perché il tutto duri il minor tempo possibile”.

Per limitare i disagi, che già in queste ore si sono fatti sentire, il cantiere lavorerà giorno e notte, per ridurre i tempi: è proprio per questo che è stata istituita la viabilità a senso unico fisso, da Vado a Savona. Il flusso di veicoli sarà quindi deviato, a seconda delle fasi di lavoro, a mare e a monte.

Il solo tratto compreso tra via Cherubini/via Cimarosa e lo Scaletto dei Pescatori verrà mantenuto a doppio senso di circolazione per consentire l’accesso esclusivamente a residenti e autorizzati.