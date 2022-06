Andora, violento scontro auto-moto nella notte: grave 24enne trasportato in ospedale

Andora. Grave incidente nella notte ad Andora, dove, intorno a mezzanotte e mezza, si è verificato uno scontro tra un’auto ed una moto.

Le cause del sinistro sono ancora in via di accertamento. Si è verificato sulla strada provinciale che collega il comune rivierasco a Stellanello.

Stando a quanto riferito, l’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 24 anni.

Sbalzato dalla sella è caduto rovinosamente sull’asfalto riportando gravi traumi. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, la croce bianca di Andora e l’automedica del 118. Il paziente è stato trasferito d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.