Amarcord, “Faraggiana” teatro del match tra vecchie glorie di Albisola e Santa Cecilia

Si è svolto sabato scorso il decimo ritrovo delle vecchie glorie del Santa Cecilia e dell’Albisola.

La gara sul campo ha visto di fronte Ale Siri, Filippi, Servetto, Barillaro, Parodi, Lo Muzzo, Lo Monaco, Olivieri, Cavaliere, Vitellaro, Da Bove, Ubertone con la maglia orange del Santa Cecilia.

Per l’Albisola sono scesi in campo Citto Turini, Pisano, Verando, Stocca, Fornaroli, Ale Bolla, Benasso, Deceglie, Teneggi, Rocco Romano. Arbitri dell’incontro Diego Rossello e Pasquale Palumbo del C.S.E.N. di Savona.

La gara, combattutissima fino alla fine, vede prevalere il Santa Cecilia per 5 a 3. Il primo tempo si chiude 2 a 1 per gli orange grazie a Ubertone, che ha aperto le marcature, e a un autogoal. Per gli azzurroneri ha accorciato Teneggi. Nel secondo tempo, uno scatenato Ubertone porta il suoi sul 3 a 1. Poi, la reazione dell’Albisola che pareggia i conti con Teneggi e Deceglie. 3 a 3. La tripletta di Ubertone e la marcatura di Da Bove regalano poi il successo con due reti di scarto alla Santa Cecilia.

A fine partita tutti i giocatori si sono messi in cerchio per ricordare Nene Scarcia, mancato recentemente, Filippo Vitellaro, Mino Barisone, i mister Rudi Bosio e Redo Guerrini. Si chiude così il 10° ritrovo dei vecchietti orangeblue che si sono dati appuntamento al 2023.