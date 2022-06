Allarme siccità: potenziare le vasche di approvvigionamento idrico

Liguria. Il consigliere regionale Enrico Ioculano ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di implementare le vasche di approvvigionamento idrico presenti sul territorio ligure.

Il consigliere ha rilevato che le vasche sono utili per garantire a cittadini e aziende in località montane un veloce e poco costoso afflusso diretto di acqua e che interventi per implementare la presenza di vasche di approvvigionamento non avrebbero costi eccessivi e limiterebbero la perdita d’acqua.

L’assessore al ciclo delle acque Giacomo Giampedrone ha precisato che le vasche di approvvigionamento non risolvono le perdite del sistema acquedottistico nel suo complesso.

Inoltre, l’assessore regionale ha precisato che rientra nelle funzioni degli enti di governo dell’Ambito territoriale prevedere interventi per ottimizzare il bilancio idrico complessivo, dal prelievo fino alla distribuzione finale.

La questione idrica resta al centro delle progettualità e infrastrutturazioni necessarie per il savonese, che ha patito periodi di siccità, con disagi per i cittadini e utenti nell’ambito di provvedimenti di razionamento idrico, senza contare le ripercussioni negative sulle produzioni agricole e aree di superfici destinate alle coltivazioni.